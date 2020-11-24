Режим "тишины" на Донбассе: в районе Авдеевки от руки российского снайпера погиб украинский военный

Штаб ООС проинформировал общественность о том, что пророссийские боевики дважды за сутки нарушили "режим тишины", который "соблюдается" с 27 июля этого года. Так, вражеские обстрелы в районе населенного пункта Шумы, Донецкой области велись из гранатометов и стрелецкого оружия. В районе Авдеевки по украинским позициям велся прицельный снайперский огонь, в результате которого был тяжело ранен боец 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. После оказания военному экстренной медицинской помощи он был эвакуирован в медицинское учреждение. К сожалению, ранение, полученное от руки снайпера, оказалось несовместимым с жизнью — защитника Украины спасти не удалось.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на востоке страны. Разведение планируется на территории как Донецкой, так и Луганской областей. Исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак заявил, что разведение планируется в районе населенных пунктов Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое в Луганской области, а также в Григоровке Донецкой области.





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