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Главная Новости Общество события Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил - штаб ООС
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Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил - штаб ООС

Разведение планируется на территории как Донецкой, так и Луганской областей

сегодня, 17:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на востоке страны. Разведение планируется на территории как Донецкой, так и Луганской областей. Об этом рассказали в штабе ООС.

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил - штаб ООС

Фото: Виктор Ганущак (facebook.com/pressjfo.news)

Исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак заявил, что разведение планируется в районе населенных пунктов Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое в Луганской области, а также в Григоровке Донецкой области.

По словам Виктора Ганущака, ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское контролируется и в целом остается стабильной и контролируемой.


Ранее "Комментарии" писали о том, что после того как в результате срыва мирного перемирия, которое длилось с 27 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил в районе Водяного пророссийскими боевиками-снайперами были убиты двое украинских военнослужащих, в срочном порядке было внеочередное созвано заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Украинская сторона ТКГ утверждает, что перемирие будет продолжено, несмотря на срыв. 



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1674112606091860&ref=search
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