Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил - штаб ООС

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых участка разведения сил на востоке страны. Разведение планируется на территории как Донецкой, так и Луганской областей. Об этом рассказали в штабе ООС.

Фото: Виктор Ганущак (facebook.com/pressjfo.news)

Исполняющий обязанности командующего Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак заявил, что разведение планируется в районе населенных пунктов Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое в Луганской области, а также в Григоровке Донецкой области.

По словам Виктора Ганущака, ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское контролируется и в целом остается стабильной и контролируемой.





Ранее "Комментарии" писали о том, что после того как в результате срыва мирного перемирия, которое длилось с 27 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил в районе Водяного пророссийскими боевиками-снайперами были убиты двое украинских военнослужащих, в срочном порядке было внеочередное созвано заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Украинская сторона ТКГ утверждает, что перемирие будет продолжено, несмотря на срыв.





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