После убийства двоих украинских военных в в зоне ООС в ТКГ в очередной раз договорились о "режиме тишины"

Язык
BTC/USD
13552.54
ETH/USD
383.69
LTC/USD
53.92
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
После того как в результате срыва мирного перемирия, которое длилось с 27 июля, в зоне
проведения Операции объединенных сил в районе Водяного пророссийскими боевиками-снайперами были убиты двое украинских военнослужащих, сегодня в срочном порядке было внеочередное
созвано заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Об
этом сообщили ее представители в Facebook.
Украинская
сторона ТКГ утверждает, что перемирие будет продолжено, несмотря на срыв. Известно, что глава
миссии ОБСЕ в Украине Яшар
Халит Чевик поддержал это решение.
Кроме того,
украинская делегация потребовала от РФ принятия неотложных мер для пресечения
нарушения режима тишины и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет
признаки заранее запланированной.
Также из сообщения стало известно, что 10 ноября планируется проведение очередного заседания "минской" группы ТКГ, консультации будут продолжены.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что стало известно имя одного из бойцов, который погиб на Донбассе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости