После убийства двоих украинских военных в в зоне ООС в ТКГ в очередной раз договорились о "режиме тишины"

После того как в результате срыва мирного перемирия, которое длилось с 27 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил в районе Водяного пророссийскими боевиками-снайперами были убиты двое украинских военнослужащих, сегодня в срочном порядке было внеочередное созвано заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили ее представители в Facebook.

Украинская сторона ТКГ утверждает, что перемирие будет продолжено, несмотря на срыв. Известно, что глава миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик поддержал это решение.

Кроме того, украинская делегация потребовала от РФ принятия неотложных мер для пресечения нарушения режима тишины и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной.

Также из сообщения стало известно, что 10 ноября планируется проведение очередного заседания "минской" группы ТКГ, консультации будут продолжены.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что стало известно имя одного из бойцов, который погиб на Донбассе.

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