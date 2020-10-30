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После убийства двоих украинских военных в в зоне ООС в ТКГ в очередной раз договорились о "режиме тишины"

Несмотря на полностью сорванное врагом перемирие, ответных действий со стороны украинских войск не было

30 октября 2020, 23:31
Автор:

Дмитрий Симоненко

После того как в результате срыва мирного перемирия, которое длилось с 27 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил в районе Водяного пророссийскими боевиками-снайперами были убиты двое украинских военнослужащих, сегодня в срочном порядке было внеочередное созвано заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили ее представители в Facebook.

После убийства двоих украинских военных в в зоне ООС в ТКГ в очередной раз договорились о "режиме тишины"

Украинская сторона ТКГ утверждает, что перемирие будет продолжено, несмотря на срыв. Известно, что глава миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик поддержал это решение.

Кроме того, украинская делегация потребовала от РФ принятия неотложных мер для пресечения нарушения режима тишины и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной.

Также из сообщения стало известно, что 10 ноября планируется проведение очередного заседания "минской" группы ТКГ, консультации будут продолжены.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что стало известно имя одного из бойцов, который погиб на Донбассе.


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