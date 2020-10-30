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Стало известно имя одного из бойцов, который погиб на Донбассе

Украинскому воину было 30 лет

сегодня, 16:47
Автор:

Владимир Лавский

В пятницу от вражеской пули на линии разграничения погиб сержант морской пехоты 1990 года рождения Михаил Старостин. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская.

Стало известно имя одного из бойцов, который погиб на Донбассе

"На фронте от пули российского снайпера погиб сержант морской пехоты Старостин Михаил Григорьевич, 14.06.1990 года рождения. Прощание с героем состоится 31 октября 2020 года, в 12 часов по адресу: Херсонская область, Белозерский район, с.Новорайск, улица Соборная, 1а", — написала Возаловская. 


Как ранее сообщали "Комментарии", на Донбассе погибли украинские военные. 

По словам координатора проекта "Информационное сопротивление" Константина Машовца, боевики стреляли не только с гранатометов, но еще и с минометов и стрелкового оружия. И пострадавших может быть больше, чем озвучили в штабе. 

По официальным данным, погибших только двое. Украинские армейцы открывали ответный огонь, чтобы заставить пророссийских боевиков придерживаться режима тишины. 


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