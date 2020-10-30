Стало известно имя одного из бойцов, который погиб на Донбассе

В пятницу от вражеской пули на линии разграничения погиб сержант морской пехоты 1990 года рождения Михаил Старостин. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская.

"На фронте от пули российского снайпера погиб сержант морской пехоты Старостин Михаил Григорьевич, 14.06.1990 года рождения. Прощание с героем состоится 31 октября 2020 года, в 12 часов по адресу: Херсонская область, Белозерский район, с.Новорайск, улица Соборная, 1а", — написала Возаловская.





Как ранее сообщали "Комментарии", на Донбассе погибли украинские военные.

По словам координатора проекта "Информационное сопротивление" Константина Машовца, боевики стреляли не только с гранатометов, но еще и с минометов и стрелкового оружия. И пострадавших может быть больше, чем озвучили в штабе.

По официальным данным, погибших только двое. Украинские армейцы открывали ответный огонь, чтобы заставить пророссийских боевиков придерживаться режима тишины.

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