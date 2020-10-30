Стало известно имя одного из бойцов, который погиб на Донбассе

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Владимир Лавский
В пятницу от вражеской пули на линии разграничения погиб сержант морской пехоты 1990 года рождения Михаил Старостин. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловская.
Как ранее сообщали "Комментарии", на Донбассе погибли украинские военные.
По словам координатора проекта "Информационное сопротивление" Константина Машовца, боевики стреляли не только с гранатометов, но еще и с минометов и стрелкового оружия. И пострадавших может быть больше, чем озвучили в штабе.
По официальным данным, погибших только двое. Украинские армейцы открывали ответный огонь, чтобы заставить пророссийских боевиков придерживаться режима тишины.
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