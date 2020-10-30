Обстрелы на Донбассе: погибли украинские бойцы

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Виолетта Комаровская
Двое украинских военных погибли этой ночью на Донбассе. Они попали под вражеский гранатометный обстрел неподалеку Зайцевого. Ранения оказались несовместимыми с жизнью и спасти ребят не удалось, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
Обострение на Донбассе. Иллюстративное фото: Пресс-центр штаба ООС
Выстрелы на окрестностях Зайцевого начали греметь буквально сразу же после полуночи. Первый армейцы зафиксировали в 00:28. Это был прицельный огонь с гранатомета.
По словам Машовца, боевики стреляли не только с гранатометов, но еще и с минометов и стрелкового оружия. И пострадавших может быть больше, чем озвучили в штабе.
По официальным данным, погибших только двое. Украинские армейцы открывали ответный огонь, чтобы заставить пророссийских боевиков придерживаться режима тишины.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, зачем украинские депутаты ездили ночевать на позиции на Донбассе.
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