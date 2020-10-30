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Обстрелы на Донбассе: погибли украинские бойцы

Украинские военные получили ранения, несовместимые с жизнью

сегодня, 12:26
Автор:

Виолетта Комаровская

Двое украинских военных погибли этой ночью на Донбассе. Они попали под вражеский гранатометный обстрел неподалеку Зайцевого. Ранения оказались несовместимыми с жизнью и спасти ребят не удалось, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил. 

Обстрелы на Донбассе: погибли украинские бойцы

Обострение на Донбассе. Иллюстративное фото: Пресс-центр штаба ООС

Выстрелы на окрестностях Зайцевого начали греметь буквально сразу же после полуночи. Первый армейцы зафиксировали в 00:28. Это был прицельный огонь с гранатомета. 

"Орки оживились еще с ночи. А уже к утру, как начало светать, появились уже и погибшие. И вот схожее оживление мы наблюдаем практически на всех участках фронта. Обстрел был не один", — написал в своем Facebook Константин Машовец, координатор проекта "Информационное сопротивление". 

По словам Машовца, боевики стреляли не только с гранатометов, но еще и с минометов и стрелкового оружия. И пострадавших может быть больше, чем озвучили в штабе. 

По официальным данным, погибших только двое. Украинские армейцы открывали ответный огонь, чтобы заставить пророссийских боевиков придерживаться режима тишины. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, зачем украинские депутаты ездили ночевать на позиции на Донбассе. 


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