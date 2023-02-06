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Репортер в прямом эфире убегает от разрушающегося здания из-за землетрясения (ВИДЕО)

Турецкий репортер освещал последствия мощного землетрясения в прямом эфире, и в этот момент произошел сильный афтершок, уничтоживший здание.

сегодня, 19:25
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Автор:

Slava Kot

Репортер в прямом эфире убегает от разрушающегося здания из-за землетрясения (ВИДЕО)

Турецкий журналист убегает от здания, что разваливается. Фото из открытых источников

Турецкий тележурналист освещал в прямом эфире место землетрясения, когда на нем произошел сильный толчок. На глазах у зрителей обрушился жилой дом за спиной репортера. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CBS News.


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В ночь на 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составляет 7,8 балла. В результате мощного толчка были уничтожены сотни домов, а число жертв стихийного бедствия превышает тысячи человек. После основного землетрясения произошла серия афтершоков, которые также привели к ужасающим последствиям.

Турецкий журналист рассказывал о ситуации в городе Малатья, который испытал ужасные разрушения из-за землетрясения. Пока журналист был в эфире, произошел подземный толчок, разрушивший здание.

На видео можно увидеть, как люди начали убегать, а также грохот разрушающегося здания. Через несколько секунд телекамера показала облако пыли, заполнившее улицу. Вскоре после этого из пыли вышел обескураженный мужчина, показывая на заваленное здание позади него.

Видео с бегущим от разрушающегося журналиста можно увидеть ниже:

Турция объявила 4 уровень тревоги, что означает запрос о международной помощи. Поддержку уже пообещали Украина, ЕС и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после землетрясений в Турции скрылся известный футболист.

Также "Комментарии" писали о создавших карту ученых, где показаны места с наибольшим уровнем опасности землетрясения в Европе. В наиболее опасные страны входят Италия, Греция, Румыния, Турция и Албании и страны балканского региона.



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Источник: https://www.cbsnews.com/video/turkey-earthquake-hits-as-tv-journalist-broadcasts-live/
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