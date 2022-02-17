Разворовали 35 миллионов: бывшим руководителям порта в Одессе сообщили о подозрении

Бывшие руководители предприятия "Одесский морской торговый порт" уже проинформированы о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Своей неэффективной деятельностью они нанесли убытки более чем на 35 млн гривен. Об этом информируют в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Экскеровникам одесского порта сообщили о подозрении (фото: Офис генерального прокурора)

По обнародованной информации, в 2017-2018 годах прежняя дирекция этого портового предприятия не обеспечила надлежащее и эффективное использование принадлежащего порту имущества – речь идет о морских буксирах. Отметив в бумагах о предоставлении услуг, должностные лица государственного портового предприятия передали эту технику в аренду частным предприятиям, значительно снизив тарифы.

При этом частные предприниматели предоставляли буксиры владельцам морских судов, чтобы они осуществляли необходимые им услуги буксировки уже по увеличенным тарифам.

Поэтому, неэффективно выполняя возложенные на них обязанности, экс-руководители государственного портового предприятия нанесли ущерб государству более чем на 35 млн гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о коррупционной "схеме" на десятки миллионов гривен. В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты хищений комплектующих, которые нужны для работы ЗРК, задействованных при противовоздушной обороне нашей страны. По предварительным подсчетам, общая сумма похищенных деталей в военном оборудовании насчитывает десятки миллионов гривен. Работники ведомства безопасности нашли место, где находился подпольный склад, на котором хранилась украденная военная продукция.

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