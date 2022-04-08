Разрушена инфраструктура: известно, сколько за время войны уничтожено мостов в Черниговской области (ФОТО)

В нашей стране идут работы по восстановлению автомобильного сообщения между областным центром Чернигова и Киевом. Во время боевых действий были разрушены 626 километров автодорог. Об этом информируют представители пресс-службы Укравтодора.

Разрушенные мосты в Черниговской области (фото из открытых источников)

В ведомстве отмечают, что во время военных действий было разрушено 21 процент сети государственных автодорог. Вместе с тем, в области разрушены 16 мостов и путепроводов. Общее количество ущерба сейчас подсчитывается.

Сегодня в Черниговской области обследуются дороги, готовится дорожная техника для уборки. В первую очередь будем восстанавливать движение по трассе М-01 Киев — Чернигов. Это критически важный логистический маршрут. Также будем налаживать сообщение районных и областного центров", — подытожили представители Укравтодора.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что государство восстановит каждому утраченное жилье . Во время своего ночного обращения президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство восстановит каждому украинцу утраченное жилье, уничтоженное во время войны. Как это можно воплотить в жизнь? Поскольку неизвестно, сколько имущества было у человека, вероятно, придумают определенную формулу компенсации материальных потерь Председатель Национального Совета экономического развития, член исполкома г. Бровары Алексей Дорошенко объясняет. Разумеется, продолжает эксперт, что на эти деньги претендует также американский, канадский, европейский бизнес, вынужденно уходя из РФ, оставивший там свое имущество (которое россияне угрожают национализировать). Но Украина – в приоритете. По его мнению, компенсация за утраченную недвижимость будет производиться после того, как местная комиссия с участием представителей госвласти зафиксирует эту потерю.

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