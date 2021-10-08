Разбита нога и перелом ключицы: во Львове на женщину упал забор

В Львове тяжелая металлическая секция ограждения чуть смертельно не травмировали местную жительницу, которая вышла на прогулку со своими малышами в городской парк. Когда они шли возле развлекательного аттракциона "Парк динозавров", на львовянку обрушилась оборванная секция большого 2-метрового забора. Об этом сообщает ТСН.

Женщина попала в больницу после прогулки во львовском парке (фото из открытых источников)

Прохожие подбежали к потерпевшей и освободили ее из страшной ловушки. Ведь тяжелая секция могла ее смертельно травмировать. Пострадавшую отвезли в больницу и сделали первую операцию. Ведь по диагнозу врачей, в горожанки тяжело травмированная нога и сломана ключица. Впереди еще одна операция и многомесячная реабилитация.

Администрация центрального парка, где обрушилась ограда, объясняет, что сильный ураган разрушил забор, одна из секций и не выдержала. После этого трагического случая сюда ограничивали доступ людей.

Теперь работники медиа выясняют кто должен следить, чтобы забор был всегда в порядке и не калечил горожан, даже когда случаются природные катаклизмы.

Напомним, что "Комментарии" сообщили, что н а Львовщине "скорая" сбила пешехода на переходе. Недалеко от столицы Западного региона Украины, карета скорой помощи в четверг, 7 октября, сбила человека на переходе. Этот инцидент имел место на автостраде "Киев-Чоп", в районе населенного пункта Солонка. Момент аварии попал на видео через регистратор другого водителя, который тоже ехал по трассе. На ролике можно увидеть, как неслась лекарственная карета, даже не уменьшив скорость перед пешеходным переходом, которым в это время шел местный житель. Когда произошло несчастье, водитель медицинского авто таки остановился и присутствуют в нем медики начали спасать львовянина.

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