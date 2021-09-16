Разбирал боеприпас: возле Черкасс 14-летний юноша подорвался на снаряде и погиб (ФОТО)



















В Черкасской области, в населенном пункте Крупское, подросток погиб, разбирая боеприпас времен Второй мировой войны. Мальчику было всего 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Черкасской области.

В Черкасской области молодой подорвался на снаряде и погиб (фото ch.npu.gov.ua)

Об этом инциденте полицейским сообщили местные врачи.

По информации, обнародованной на сайте, подросток нашел 45-мм снаряд за пределами населенного пункта, очевидно на месте бывших боев, принес в дом и начал его раскручивать. Более того, сильно ударил по боеприпасу молотком. Раздался сильный взрыв.

На место происшествия сбежались все крестьяне, которые нашли пострадавшего мальчика. Люди вызвали скорую и проинформировали об этом полицию. Полицейские нашли на месте трагедии осколки от боеприпаса.

Школьник, по свидетельству врачей получил тяжелые ранения главных органов, а также политравму, медики не смогли спасти ему жизнь.





Уголовное производство расследуется по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Черкассах от агрессивного отца забрали пятерых детей. В областном центре Черкасской специалисты Службы по делам детей предъявили обвинение в издевательстве над собственной семьей, где подрастает 5 малых горожан, взбалмошном папе. Он систематически наносил им побои, угрожал всевозможными карами. Доставалось и жене, которая не могла противоречить этому человеку-агрессору. Очередное проявление злости пришлось на 14 сентября. Один из соседей позвонил служащим и рассказал, как страдает от семейного насилия эта многодетная семья.





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