Расстрел на вечеринке в Никополе: стали известны подробности расправы над мужчинами

Вчера в Днепропетровской области, в Никополе, правоохранители организовали спецоперацию по поимке неизвестного, который расстрелял двоих человек и подбросил трупы к больнице. В результате, правоохранители вышли на след стрелка и выяснили обстоятельства смерти мужчин.

Оказалось, что огнестрел произошел на вечеринке. По предварительной информации, мужчины начали ухаживать за женщинами, которые были со спутниками. Последним жесты внимания не понравились: произошел конфликт, который завершился стрельбой. Брат одного из раненых повез двух пострадавших в больницу Никополя, однако по дороге они скончались. Как сообщили медики, у одного убитого было огнестрельное ранение шеи, у второго сквозное огнестрельное ранение грудной клетки. В полиции квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. Ведется расследование.

Напомним, в Днепропетровской области вчера произошла стрельба. Как сообщили в облуправлении полиции, около 6:00 утра в Никополе неизвестный привез на авто в больницу двух человек с огнестрельными ранениями. Мужчины уже были мертвы.



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