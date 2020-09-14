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Главная Новости Общество происшествия В Никополе расстреляли двух человек: копы ввели спецоперацию
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В Никополе расстреляли двух человек: копы ввели спецоперацию

Убийца привез бездыханные тела своих жертв к больнице и скрылся

сегодня, 11:20
Автор:

Елена Волкова

В Днепропетровской области сегодня произошла стрельба. Как сообщили в облуправлении полиции, около 6:00 утра в Никополе неизвестный привез на авто в больницу двух человек с огнестрельными ранениями. Мужчины уже были мертвы.

В Никополе расстреляли двух человек: копы ввели спецоперацию

В полиции говорят, что они установили личности погибших и ввели спецоперацию по задержанию стрелка. По данному факту открыли уголовное производство по статье “Умышленное убийство” и продолжаются поиски подозреваемого.

Напомним, национальная полиция Украины получила первые 200 спецсредств электропроводящего действия (электрошокеров) Taser, которые уже начали осваивать и применять на практике. Об этом сообщает директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.


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