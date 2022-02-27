Раскрыты подробности атаки россиян на нефтебазу возле Василькова

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Светлана Шкурупий
Сегодня
ночью, 27 февраля, российские войска продолжали обстрелы Киевской области и
столицы Украины. Под обстрел попала нефтебаза, расположенная под Васильковом. Что
там происходит на данное время рассказали в ГСЧС Киевской области на Facebook.
Пожар на нефтебазе под Васильковом (фото из открытых источников)
Информации
о жертвах и пострадавших в результате происшествия пока нет. Нефтебаза
продолжает гореть, но распространение огня и угрозы для людей, как говорится в
сообщении, тоже нет.
В
ведомстве говорят, что снаряд попал в хранилище с нефтепродуктами на базе
"КЛО". В настоящее время горения происходит в пределах обвалования.
Подразделения ГСЧС при первой возможности будут направлены на место пожара,
чтобы начать тушение, но пока продолжаются обстрелы.
Уже
создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц
техники ГСЧС.
Граждан
призывают закрывать окна, потому что дым и вредные вещества могли уйти в любую
сторону.
Напомним,
советник министра внутренних дел Антон Геращенко просит украинцев помочь ВСУ и
правоохранительным органам совместными усилиями дезориентировать вражеские
силы. Из тех признаний, которые делают попавшие в плен российские
военнослужащие – большинство из них выполняли лишь краткосрочные задачи. При
этом они очень плохо ориентируются по местности в Украине.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир
Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем, но не
ультиматумы.
Читайте
также, что "Комментарии" разбирались, в чем заключается смысл крупного вторжения России и какие конкретно шаги Запада могли бы склонить чашу
весов в пользу Украины в этом неравном бою.
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