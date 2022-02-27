Раскрыты подробности атаки россиян на нефтебазу возле Василькова

Сегодня ночью, 27 февраля, российские войска продолжали обстрелы Киевской области и столицы Украины. Под обстрел попала нефтебаза, расположенная под Васильковом. Что там происходит на данное время рассказали в ГСЧС Киевской области на Facebook.

Пожар на нефтебазе под Васильковом (фото из открытых источников)

Информации о жертвах и пострадавших в результате происшествия пока нет. Нефтебаза продолжает гореть, но распространение огня и угрозы для людей, как говорится в сообщении, тоже нет.

В ведомстве говорят, что снаряд попал в хранилище с нефтепродуктами на базе "КЛО". В настоящее время горения происходит в пределах обвалования. Подразделения ГСЧС при первой возможности будут направлены на место пожара, чтобы начать тушение, но пока продолжаются обстрелы.

Уже создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники ГСЧС.

Граждан призывают закрывать окна, потому что дым и вредные вещества могли уйти в любую сторону.

Напомним, советник министра внутренних дел Антон Геращенко просит украинцев помочь ВСУ и правоохранительным органам совместными усилиями дезориентировать вражеские силы. Из тех признаний, которые делают попавшие в плен российские военнослужащие – большинство из них выполняли лишь краткосрочные задачи. При этом они очень плохо ориентируются по местности в Украине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем, но не ультиматумы.

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