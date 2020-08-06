Расчленение украинского рэпера: в деле Энди Картрайта фигурирует еще одна женщина (ФОТО)

В российском Санкт-Петербурге продолжают расследовать запутанное дело с расчленением украинского рэпера Энди Картрайта. В деле может быть замешана еще одна женщина, пишет "КП-Петербург".

Напомним, что в конце июля новость о смерти 30-летней звезды "Версус-баттла" всколыхнула Сеть, ведь тело рэпера спустя несколько дней нашли в пяти пакетах. Александра Юшко (настоящее имя Картрайта) расчленила супруга Марина Кохал, которая не стала скрывать свое участие. Сделала она это якобы из большой любви. Ведь по ее версии, супруг умер от наркотиков, а бесславной смерти для отца своего 2-летнего сына она не хотела. Впрочем, следователи говорят о том, что Марина могла убить и расчленить Энди на почве ревности: якобы он собирался уйти из семьи к любовнице.

Издание пишет, что следователи имеют основания полагать, что у рэпера была молодая любовница, с которой он якобы несколько лет изменял Марине. Одним из доказательств по делу стала переписка Картрайта с предполагаемой девушкой, о которой знала жена и даже переписывалась с ней после убийства Картрайта.





Однако адвокат Марины говорит, что предполагаемая любовница была лишь поклонницей рэпера, с которой тот общался по-дружески. На вопрос, зачем Марина писала ей от имени Картрайта после его смерти, Кохал ответила: мол, чтобы все думали, что Александр жив. Сейчас Марина является подозреваемой в убийстве супруга.

Напомним, российский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) умер в Санкт-Петербурге. Его жена Марина расчленила тело музыканта и спрятала его в пакеты, чтобы потом избавиться.



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