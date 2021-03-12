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Главная Новости Общество происшествия Пьяный водитель носился по Киеву, спасаясь от патрульных
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Пьяный водитель носился по Киеву, спасаясь от патрульных

Кроме выписанного протокола за пьяную езду, на водителя составлены дополнительные админматериалы

сегодня, 02:10
Автор:

Ольга Чародий

Патрульная полиция Киева показала кадры погони за пьяным водителем.

Пьяный водитель носился по Киеву, спасаясь от патрульных

Полиция (фото из открытых источников)

Белый Renault был остановлен за нарушение правил на площади Андрея Первозванного в Печерском районе столицы. Патрульные заметили признаки опьянения у водителя, но проходить экспертизу мужчина не захотел. Вместо этого, он нажал на газ и попытался скрыться.

Обезвредили нарушителя на Броварском проспекте.

"Водитель наехал на электроопору, затем повредил колеса, однако это его не остановило. Наконец полицейские заблокировали авто", — говорится в отчете патрульной полиции. 

Кроме выписанного протокола за пьяную езду, на водителя составлены дополнительные админматериалы. 

 Напомним, возле Ровно близ села Грушвица на трассе Киев — Чоп столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения. Авария произошла около восьми вечера за почти 15 километров от Ровно. Столкнулись Hyundai Elantra и Peugeot Partner. С помощью спецоборудования они деблокировали травмированных и передали медикам. На трассе в это время перекрывали движение. На место прибыли спасатели. Трое травмированных находятся в реанимации в больнице в Ровно. Их состояние оценивают как тяжелое. В результате ДТП пострадали жители города Сумы, которые ехали на заработки как дальнобойщики. В полиции пока решают вопрос об открытии уголовного производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение. Напомним, страшная автокатастрофа случилась на трассе Киев-Чернигов, неподалеку от села Залесье. В результате происшествия погибли два человека. В результате происшествия погибли два человека. Один из них был военнослужащим, 23 февраля, на киевской трассе столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщается, что водитель Volkswagen Polo ехал в крайней левой полосе в направлении города Чернигов.


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Источник: https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/910285789718492
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