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Главная Новости Общество происшествия Пьяный скутерист въехал в металлический забор, пытаясь убежать от полиции
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Пьяный скутерист въехал в металлический забор, пытаясь убежать от полиции

В Киеве на Севастопольской площади экипаж патрульной полиции заметил мужчину, пытающегося сесть на поврежденный мотороллер Yamaha

сегодня, 02:50
Автор:

Ольга Чародий

 Несмотря на  то, что до  нового  года  осталось больше  недели, на улицах Киева все чаще можно встретить  людей  в алкогольном  опьянении.

Пьяный скутерист въехал в металлический забор, пытаясь убежать от полиции

ФОТО: Из открытых источников

Так, патрульная полиция столица заметила, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытается  сесть за  руль поврежденного мотороллера Yamaha.

По предварительной версии правоохранителей,  мужчина не справился с управлением мотороллера, въехав в металлический забор. Затем он пытался сбежать от заметивших его полицейских с заблокированным передним колесом скутера. Копы подъехали к  нему, но мужчина не мог  толком объяснит, что с  ним произошло и почему  он пытается снова сесть  за руль.  На нарушителя составили протоколы за нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Также портал "Комментарии" рассказывал о том, 21 декабря от 21-летней владелицы автомобиля Lexus RX 300 поступило сообщение в полицию об угоне транспортного средства. По словам девушки, она оставила машину на СТО в селе Циркуны.  37-летний сотрудник автомобильного сервиса решил воспользоваться отсутствием хозяйки машины и прокатиться на иномарке. Следуя по кольцевой дороге, по близости к экопарку, мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в сторону лесополосы. По данным полиции, сотрудник СТО находился в нетрезвом состоянии. Жизни мужчины ничего не угрожает, однако его госпитализировали с травмами. 

Ранее стало известно, как мошенники вымогают деньги у владельцев автомобилей. Злоумышленники шантажируют водителей, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая может обернуться дорогим ремонтом. Аферистам удается пробраться в салон автомобиля. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=232512328239679
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