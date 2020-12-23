Пьяный скутерист въехал в металлический забор, пытаясь убежать от полиции

Несмотря на то, что до нового года осталось больше недели, на улицах Киева все чаще можно встретить людей в алкогольном опьянении.

ФОТО: Из открытых источников

Так, патрульная полиция столица заметила, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытается сесть за руль поврежденного мотороллера Yamaha.

По предварительной версии правоохранителей, мужчина не справился с управлением мотороллера, въехав в металлический забор. Затем он пытался сбежать от заметивших его полицейских с заблокированным передним колесом скутера. Копы подъехали к нему, но мужчина не мог толком объяснит, что с ним произошло и почему он пытается снова сесть за руль. На нарушителя составили протоколы за нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Также портал "Комментарии" рассказывал о том, 21 декабря от 21-летней владелицы автомобиля Lexus RX 300 поступило сообщение в полицию об угоне транспортного средства. По словам девушки, она оставила машину на СТО в селе Циркуны. 37-летний сотрудник автомобильного сервиса решил воспользоваться отсутствием хозяйки машины и прокатиться на иномарке. Следуя по кольцевой дороге, по близости к экопарку, мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в сторону лесополосы. По данным полиции, сотрудник СТО находился в нетрезвом состоянии. Жизни мужчины ничего не угрожает, однако его госпитализировали с травмами.

Ранее стало известно, как мошенники вымогают деньги у владельцев автомобилей. Злоумышленники шантажируют водителей, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая может обернуться дорогим ремонтом. Аферистам удается пробраться в салон автомобиля.

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