Пьяный скутерист въехал в металлический забор, пытаясь убежать от полиции

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Ольга Чародий
ФОТО: Из открытых источников
Так, патрульная полиция столица заметила, как мужчина
в состоянии алкогольного опьянения пытается
сесть за руль поврежденного
мотороллера Yamaha.
По предварительной версии правоохранителей, мужчина не справился с управлением мотороллера, въехав в металлический забор. Затем он пытался сбежать от заметивших его полицейских с заблокированным передним колесом скутера. Копы подъехали к нему, но мужчина не мог толком объяснит, что с ним произошло и почему он пытается снова сесть за руль. На нарушителя составили протоколы за нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Также портал "Комментарии" рассказывал о том, 21 декабря от 21-летней владелицы автомобиля Lexus RX 300 поступило сообщение в полицию об угоне транспортного средства. По словам девушки, она оставила машину на СТО в селе Циркуны. 37-летний сотрудник автомобильного сервиса решил воспользоваться отсутствием хозяйки машины и прокатиться на иномарке. Следуя по кольцевой дороге, по близости к экопарку, мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в сторону лесополосы. По данным полиции, сотрудник СТО находился в нетрезвом состоянии. Жизни мужчины ничего не угрожает, однако его госпитализировали с травмами.Ранее стало известно, как мошенники вымогают деньги у владельцев автомобилей. Злоумышленники шантажируют водителей, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая может обернуться дорогим ремонтом. Аферистам удается пробраться в салон автомобиля.
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