Пьяный прокурор на Lexus разбил остановку: пострадали ли люди

В городе Кривой Рог водитель дорогой иномарки разбил остановку общественного транспорта. Как сообщают местные медиа, ею управлял работник военной прокуратуры из Одесской области Вадим Лапоха.

Бригада «скорой» подтвердила у водителя Lexus высокое давление ( фото svoi.kr.ua )

Об этом сообщает медиа "Свои. Кривой Рог".

ДТП произошло поздно вечером 17 декабря. Водитель Lexus допустил ошибку, управляя автомобилем и разнес часть остановки общественного транспорта. На счастье, там в такое время не было горожан.

Очевидцы пишут, что водитель произвел такие маневры по той причине, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда приехали полицейские, военный прокурор запер автомобили и не с кем не хотел разговаривать.

Только медики получили горе-водителя, они повезли его в больницу. Фельдшер диагностировала у виновника ДТП высокое давление, что могло быть следствием употребления алкоголя.

Прокурорский работник всячески избегал процедуры тестирования на алкоголь, притворился спящим, а затем потребовал, чтобы его госпитализировали.

Полицейские отвезли его в медицинское учреждение, где ему поставили диагноз – острая алкогольная интоксикация. Военный прокурор покинул больницу после того, как туда совершил визит его коллега.

Представители местных медиа начали следить за автомобилем, в котором ехал работник прокуратуры. Как они показали, водитель автомобиля устраивал аварийные ситуации на дороге, чтобы оторваться от преследователей.

Один из журналистов догнал прокурорский автомобиль, но тот не захотел с ним разговаривать. На поставленный вопрос, почему он посетил Кривой Рог, прокурор дал ответ, что он, мол, не в Кривом Роге.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал о том, что Тяжелое состояние и оторванная нога: в Кривом Роге мужчина взорвал себя гранатой.

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