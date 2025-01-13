Путин спустя почти месяц заметил, что в России - экологическая катастрофа: его реакция

Российский правитель Владимир Путин "после праздников" поручил, наконец, создать штаб по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе. Такая реакция главы Кремля выглядит открыто показушной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Путин приказал создать штаб по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе. Фото: kremlin.ru

Отмечается, что только 9 января, на 25-й день после разлива мазута, Путин заявил, что он "не может обойти" вниманием вопрос ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море и разливе нефтепродуктов. Это стало его первым заявлением по теме аварии танкеров в Керченском проливае с 15 декабря.

"Это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", — обнаружил глава Кремля.

Также он поручил создать штаб по ликвидации последствий, который работал бы на месте экологического инцидента.

В МИД Украины, комментируя реакцию Путина, обратили внимание, что российские власти с 15 декабря не приняли никаких действенных мер для ликвидации последствий аварии в Черном море. И только после того, как масштабы катастрофы стали слишком очевидны, российское руководство начало демонстрировать "обеспокоенность".

"Поручения Владимира Путина по ликвидации последствий масштабной экологической катастрофы в Черном море выглядят откровенно демонстративными", — отметили в ведомстве.

15 декабря портал "Комментарии" стало известно, что в Керченском проливе затонули два российских танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозившие нефтепродукты. Российская сторона объяснила катастрофу "ошибкой экипажа во время плохих погодных условий". В Greenpeace Украина отметили, что в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря, может попасть до 4300 тонн мазута и других нефтепродуктов. 25 декабря в Краснодарском крае России объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения мазутом Черноморского побережья. 17 декабря 2024 года министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук сообщила, что предварительно ущерб в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе может достигать $14 млрд.

По данным "Комментариев" на 10 января, согласно последним спутниковым снимкам Sentinel-1, мазут распространился вдоль южного до юго-западного побережья временно оккупированного Крыма. В районах Севастополя и Качи зафиксированы мазутные пятна протяженностью до 15 км, а общая площадь загрязнения черноморской акватории достигла около 1 тыс. кв. км.

Утром 9 января спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что нефтепродукты якобы могут достигнуть побережья Одессы и Николаева. Украинские экологи эти сообщения опровергли.