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Против напавших на журналистов "Схем" возбудили уголовное дело

Производство открыли по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов

сегодня, 14:33
Автор:

Антон Рудак

Из-за препятствования работы журналистов программы "Схемы" Офис генпрокурора открыл уголовное дело. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Против напавших на журналистов "Схем" возбудили уголовное дело

Заставка программы "Схемы", фото "Суспильне"

Расследование начала Голосеевская окружная прокуратура города Киева. Производство открыли по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов. По данным следствия, журналисты осуществляли очередную запись программы "Схемы". Они брали интервью с руководством одного из банков в помещении учреждения.

По словам представителей СМИ, руководство банка приказало отобрать у них камеры, уничтожить видеозаписи и запретить дальнейшие съемки.

Сейчас журналистов пригласили на допрос для выяснения всех обстоятельств события. Продолжаются следственные действия. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководительница офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова, выступая на собрании в Совете Европы, на котором обговаривали реформы органов прокуратуры, отметила, что ведомство выдает большие деньги своим уволенным работникам. Как она отметила, что сами такие выплаты за ущерб просто ужасны. Экспрокуроры идут к центральному Офису за исполнительными документами. Прокурорское ведомство, чтобы оставаться в правовом поле, перечисляет их, забирая деньги из своего кармана. 

Также, как проинформировала Венедиктова европейское сообщество во время заседания, експрацивникы возобновляются на должности не только ввиду уже осуществленную реформу надзорного ведомства. К этому центральный прокурорский Офис обязывает решения Верховного Суда за проведенную несколько лет назад люстрации. Генпрокурорка подытожила, что такие работники отныне занимают должности после того, как пройдут переаттестацию.


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Источник: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/451754076339742
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