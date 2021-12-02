Протесты на Майдане: как ситуация может развиваться дальше

Вечером 1 декабря в Киеве состоялся "бессрочный протест" против политики властей. Правда, бессрочным он не был. Участники акции обвиняют власть в коррупции, бездействии против угрозы со стороны РФ, требуют отставок, в том числе руководства Офиса президента.

Протесты Киеве - фото "Комментарии" С.Миськив

О чем говорит эта ситуация и как она может развиваться дальше? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Так как требования не были выполнены, а митингующие разошлись – весь "бессрочный протест" оказался просто пафосным действом

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отмечает:

"Следует признать, что никакого бессрочного протеста не было. Ведь бессрочный протест – это когда он идет до тех пор, пока не выполнены требования митингующих. А так как требования не были выполнены, а митингующие разошлись – весь "бессрочный протест" оказался просто пафосным действом. Чего, собственно, следовало ожидать от "миньонов" "Европейской солидарности" — ("Рух опору капітуляції", "Демократична сокира" иже с ними)".

Николай Мельник не исключает, что Петр Порошенко и Банковая о чём-то договорилась.

Исходя из того, что договоренности об окончании бессрочного протеста между основными игроками (Банковая и Порошенко) были достигнуты в районе 29 ноября, власть совершенно не переживала, что произойдет что-то непредвиденное. А усиленные меры безопасности были направлены лишь на то, чтобы подтвердить слова Зеленского о том, что в начал декабря готовится госпереворот". "Делаю это предположение, исходя из того, что буквально за три дня до 1 декабря, на которое анонсировался данный протест, боты "Евросолидарности" начали дискредитировать медийный пул Ахметова (с которым, как известно, Офис президента в последнее время вошел в конфронтацию ).

По мнению аналитика, президенту удалось именно рассказами о госперевороте медийно перебить тему "вагнергейта" и увязанную с ней тему требования отставки главы ОП – Андрея Ермака.

"Кто-то с этого смеялся, кто-то воспринял серьезно. Но неудобные себе темы Зеленский перебил. Так что из этой ситуации Банковая вышла победителем", – резюмирует Николай Мельник.

Сейчас крайне высока вероятность диверсий со стороны России, которыми она может пытаться повлиять на внутриукраинскую политику и вызвать беспорядки

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что вопросы общества к Ермаку, равно как требования его отставки – совершенно ожидаемы и аргументированы. Равно как протесты по этому поводу.

"Ермак полтора года проводил политику односторонних уступок со стороны Украины, которые в итоге привели лишь к увеличению давления со стороны России. Хорошо, что этот протест возглавляют государственная ответственная сила – партия Порошенко. Естественно, никакого переворота с ее стороны не будет. Всё лишь по закону. С законными же требованиями. При этом, к сожалению, сейчас крайне высока вероятность диверсий со стороны России, которыми она может пытаться повлиять на внутриукраинскую политику и вызвать беспорядки", – отмечает Александр Палий.

Он высказывает надежду, что украинская власть поддастся не российскому давлению, а давлению со стороны ответственной части украинского общества – и будет вынуждена проводить реальные реформы (в том числе судебную) и принимать правильные кадровые решения.

Ранее на портале "Комментарии" — послание Зеленского к Верховной Раде: насколько действия президента отвечают его заявлениям.

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