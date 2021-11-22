Предупреждение власти: о чем говорят акции протестов под Офисом президента

У Офиса президента Украины вечером 21 ноября произошли столкновения между полицией и активистами, устроившими марш ко Дню достоинства и свободы. Участники акции потребовали увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака, учитывая его роль в срыве операции по задержанию "вагнеровцев".

Столкновения у Офиса президента - фото: Front News

По их словам, если требование не будет выполнено, через 10 дней они вернутся и начнут бессрочную акцию, главным требованием которой станет импичмент действующего президента.

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", кому может быть выгодно происходящее, и как ситуация может развиваться дальше.

После вчерашнего ультиматума власть и собственно президент оказались на растяжке

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний отмечает, что восьмая годовщина Революции Достоинства совпала по времени с обнародованием фильма компании Bellingcat, расследующей дело "вагнеровцев". А программа "Свобода Савика Шустера", посвященная этому расследованию, стала, по мнению эксперта, поистине информационным взрывом.

"Все предыдущие информационные потуги раскрутить это дело не имели адекватного проблеме резонанса. А в этой программе бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата "вагнеровцев" в июле 2020 года дал президент Украины, о чем сообщил председатель Офиса президента Андрей Ермак. И это дало повод обществу считать, что в ОП есть "крот", а сам Ермак работает на Россию, – поясняет Юрий Подорожний. – Конечно, эти обвинения власти должны опровергнуть. Однако вся предыдущая история по этому событию загоняет президента в тупик. Никто не простит ни Зеленскому, ни Ермаку предыдущей лжи. И какие бы доводы сейчас не находил Офис, им нет веры. Ведь все предыдущие заявления, которые делала власть по делу "вагнеровцев", стали серийной ложью, противоречащими друг другу фактами. И даже создание Временной следственной комиссии (ВСК) Рады во главе с малокомпетентной по делам разведки нардепкой Безуглой выглядело как попытка оправдать своего шефа. А шеф – это Андрей Ермак, которого то ли с подачи самого Андрея Борисовича, то ли с легкой руки его холуев, называют вице-президентом".

В итоге, продолжает эксперт, празднование дня годовщины Революции Достоинства превратилось в предупреждение властям, что общество не готово закрывать глаза на какие-либо действия, угрожающие национальной безопасности.

"После вчерашнего ультиматума власть и собственно президент оказались на растяжке. Владимир Зеленский построил вертикаль управления, в которой опирается не на институции, а на персоналии. А потому вытащить несущую конструкцию в лице Ермака означает поломать всё. Однако президенту придется приносить кого-то в жертву. И первое, что он должен сделать, это покаяться и признать ошибки. Таким образом, продемонстрировать слабость президента и силу личности, – отмечает Юрий Подорожний. – Если президент проигнорирует требования общества, думаю, что у него начнется обратный отсчет. И всё бы ничего, если бы это касалось только президента и его команды. Но политическое землетрясение достанет всех. И каждый будет платить какую-то цену за неспособность власти быть честной перед людьми, которые ее избирают".

Все происходящее — лишь информационные поводы, инструмент для непубличных торгов

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев уверен, что ситуация выгодна тем внешним и внутренним силам, которые хотят как минимум ослабить позиции действующей власти, в том числе за счет такого инструмента как "вагнергейт", для последующих торгов.

"Подобного рода акции в той или иной степени должны привести к падению рейтинга действующей власти. Но есть интересный момент: такие выступления рассчитаны на ту целевую аудитория, тот контингент, которые и так не является потенциальными сторонниками Зеленского, – поясняет эксперт. – А учитывая, что тема "вагнергейта" не является топовой в нашей социологии (в отличие от тем тарифов, коррупции и так далее), сама по себе одноразовая акция ни к чему не приведет. Тут нужна совокупность факторов".

По мнению Руслана Бизяева, оппонентам важно показать, что Зеленский – такой же, как его предшественники. Что образ, с которым он шел на выборы, не соответствует сути. И принудить президента с ослабленными рейтингами сесть за стол переговоров с ними по поводу укреплениях их позиций в бизнесе, в политике, в распределении полномочий, в допуске к бюджету и так далее...

"То укрепление политической вертикали действующей власти, которое началось с февраля, подходит к этапу, когда пора начинать реальные боевые действия со своими оппонентами. В том числе – с ключевыми олигархами. В том числе – с Порошенко. И подобного рода акции – это предупреждение, – считает эксперт. – Мол, если ты, Владимир Александрович, продолжишь в том же духе, мы в ответ запустим сразу несколько кейсов. К "вагнергейту" присоединятся проваленная вакцинация, вскрытые коррупционные схемы, сложнейшая экономическая ситуация. Вспомнят и "мир" на Донбассе. В декабре, когда придет платежки за тарифы – тоже будет повод для протестов. Правда, частично ситуацию нивелирует подготовка к новогодним праздникам и собственно праздники. Однако, акцентирую, масштабные протесты возможны лишь если будет совокупность факторов".

В итоге, продолжает Руслан Бизяев, к весне рейтинги Зеленского могут оказаться меньше 15%, что приведет к значительному ослаблению его позиций как внутри страны, так и на международной арене. И досрочные президентские выборы, о которых якобы подумывают в Офисе президента, тут уже не помогут.

"Всё происходящее – это не о том, что было восемь лет назад на Майдане. И даже не о том, является ли "вагнергейт" "зрадой". Всё это – лишь информационные поводы, инструмент для непубличных торгов, – уверен эксперт. – Думаю, раскачивать ситуацию будут вплоть до весны, используя разные поводы и причины. Следующий пик, вероятно, будет, когда выйдет вторая часть расследования Bellingcat. И ряд материалов, которые, я так понимаю, готовятся сейчас на Западе с целью дискредитации нынешнего украинского руководства. Нас ожидает спиралеобразное развитие этого конфликта. Но Ермака Зеленский не уволит".

Ранее "Комментарии" писали, что у Зеленского хотят расследовать "вагнергейт" по трем направлениям.

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