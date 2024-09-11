Продукты российского происхождения планировал продавать бизнесмен в Украине

Бизнесмену из Полтавской области объявили о подозрении по факту осуществления хозяйственной деятельности со страной-агрессором. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



В полиции сообщили, что бизнесмен закупил у России 20 тысяч килограммов кедровых орехов и планировал продать их в Украине. Несмотря на установленные санкции, товар доставляли через страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Правоохранители задержали груз стоимостью более 14 млн грн во время прохождения таможенного контроля.

Правонарушителем оказался 42-летний житель Полтавской области. Мужчина уже фигурирует в уголовном производстве. В его отношении в суде рассматривается обвинительный акт по факту вымогательства 60 тысяч долларов у иностранца.

В ходе досудебного расследования было установлено, что правонарушитель в 2022 году договорился с российским предприятием об оптовой закупке кедровых орехов и поставке товара на территорию Украины. Чтобы организовать бизнес, мужчина решил обойти запреты и поставлял товар из России транзитом через страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

"Таким образом, в марте 2023 года в Украину было импортировано 20 тысяч килограммов кедровых орехов российского происхождения, стоимостью более 14 миллионов гривен. Однако реализовать товар злоумышленник не успел, поскольку правоохранители изъяли его при прохождении таможенного контроля”, — сообщили в полиции.

Бизнесмену сообщили о подозрении по факту осуществления хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством агрессором (ч. 4 ст. ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как будут проверять закупки питания для ВСУ.