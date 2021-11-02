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Проблемы с кислородом: врач из Николаева эмоционально обратилась к чиновникам

Баллоны с кислородом из-за высокого потока больных уже не спасают

сегодня, 20:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Руководитель областного инфекционного учреждения в Николаеве Светлана Федорова написала в социальных сетях, что пациентам, лечащимся от коронавирусной болезни, не хватает жидкого кислорода. В сообщении она упомянула о своих проблемах и непростых отношениях с местными чиновниками.

Проблемы с кислородом: врач из Николаева эмоционально обратилась к чиновникам

Врач заявила о нехватке кислорода (фото из открытых источников)

По ее словам, руководство медицинского учреждения, чтобы решить эту непростую проблему, начало беспокоить управление здравоохранения местной облгосадминистрации. Но эти руководители направили его в Николаевский областной совет.

Еще ответили, что такие проблемы руководству медицинского учреждения нужно решать самостоятельно или обращаться к владельцу. Когда возникают спорные вопросы, их следует разрешать в суде.

Также не реагируют на сложную ситуацию местные избранники.

Похоже, что чиновники уже достали врача, который беспокоится о том, как сохранить человеческие жизни.

По словам Федоровой, власти всех успокаивают, информируя, что кислород есть. А его действительно нет. Медики не могут заправить с вечера 400 кг жидкого кислорода. Его потребности и количество увеличивается. К утру уже нужно двойное его количество, которое нельзя нигде найти. Нельзя купить даже за большие деньги. Баллоны с кислородом эту ситуацию не спасают, ведь больных становится все больше. Проснитесь, власть и облсовет! Ау, где вы!, – эмоционально отреагировала медик-чиновник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кличко назвал главную проблему с лечением больных коронавирусом в Киеве. В столице Украины ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Но несмотря на усложнение ситуации, койкомест в больницах хватает, оборудование есть, кислородом медучреждения обеспечены. Проблема другая – не хватает медперсонала. Люди работают на грани своих возможностей.


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000095792295
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