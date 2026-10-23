Принудительная эвакуация: в этих городах давно невозможно жить

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Недилько Ксения
В Донецкой области приняли решение существенно расширить территорию, где действует принудительная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми. Отныне эти меры безопасности распространяются на абсолютно все населенные пункты двух крупных громад — Краматорской и Славянской.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
О серьезных изменениях в обеспечении безопасности гражданского населения сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он подчеркнул, что угроза для мирных жителей растет каждый день.
Чиновник отдельно призвал взрослых осознать всю ответственность за жизнь малышей и оперативно среагировать на угрозу.
Он также заверил, что процесс выезда полностью обеспечен государством. К транспортировке привлекли специализированные эвакуационные отряды Национальной полиции и ГСЧС. Сразу после того, как семьи доберутся до транзитного хаба, им предоставят всестороннее содействие и помощь с последующим расселением в более безопасных регионах Украины.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 ноября в области ввели долгий комендантский час.