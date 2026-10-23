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Принудительная эвакуация: в этих городах давно невозможно жить

«Жизнь детей — безусловный приоритет»: власти Донетчины призывают родителей немедленно уехать из-за ухудшения ситуации

23 октября 2026, 09:32
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Недилько Ксения

В Донецкой области приняли решение существенно расширить территорию, где действует принудительная эвакуация семей с несовершеннолетними детьми. Отныне эти меры безопасности распространяются на абсолютно все населенные пункты двух крупных громад — Краматорской и Славянской.

Принудительная эвакуация: в этих городах давно невозможно жить

Фото: коллаж портала "Комментарии"

О серьезных изменениях в обеспечении безопасности гражданского населения сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он подчеркнул, что угроза для мирных жителей растет каждый день.

"Ситуация безопасности постоянно ухудшается, — подчеркнул председатель ОВА, аргументируя необходимость срочных мер. — Россияне ежедневно атакуют Краматорск и Славянск, бьют по жилым кварталам, гражданскому транспорту и местам, где находятся люди. Остаться там с детьми – неоправданный риск".

Чиновник отдельно призвал взрослых осознать всю ответственность за жизнь малышей и оперативно среагировать на угрозу.

"Не подвергайте детей опасности, — обратился Вадим Филашкин непосредственно к родителям, — и не ждите, пока российский удар произойдет рядом с вашим домом. Эвакуируйтесь сейчас".

Он также заверил, что процесс выезда полностью обеспечен государством. К транспортировке привлекли специализированные эвакуационные отряды Национальной полиции и ГСЧС. Сразу после того, как семьи доберутся до транзитного хаба, им предоставят всестороннее содействие и помощь с последующим расселением в более безопасных регионах Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 ноября в области ввели долгий комендантский час.



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