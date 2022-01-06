Президенту Казахстана не удается подавить протесты: бывшие советские государства предлагают помощь

Возглавляемый Россией союз безопасности бывших советских государств направит миротворческие силы в Казахстан. Такое заявление сделал премьер-министр Армении в четверг, 6 января, после того как казахстанский президент обратился к ним за помощью в подавлении насильственных протестов. Об этом сообщает Reuters.

Казахские правоохранители блокируют улицу во время акции протеста - Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что неопределенное количество миротворцев отправится в Казахстан на ограниченный период для стабилизации ситуации после поджога государственных зданий и захвата международного аэропорта Алматы.

В результате беспорядков погибли восемь полицейских и военнослужащих национальной гвардии, сообщает в среду, 5 января, российское государственное агентство Sputnik со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана. Позже российские информационные агентства со ссылкой на казахстанские СМИ сообщили, что двое военных также погибли во время, по их словам, антитеррористической операции в аэропорту Алматы.

Молодое поколение Казахстана требует либерализации, которая наблюдается в других бывших государствах-сателлитах Советского Союза. Протесты являются худшими в Казахстане – стране, в пять раз больше Франции с населением почти 19 миллионов человек – за последние десять лет.

Очевидно, стремясь унять гнев общественности, Токаев в среду, 5 января, уволил Назарбаева с должности главы Совета безопасности и взял ее на себя.

Кабмин Токаева также ушел в отставку.

Ранее ОМОН применил против протестующих в Алматы слезоточивый газ и флеш-гранаты, но затем, похоже, отступил.

Рано в четверг, 6 января, в своем втором телевещании Токаев заявил, что обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), военному союзу России, Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану.

По его словам, подготовленные иностранными "террористическими" группировками люди захватывали здания, инфраструктуру и оружие, а также захватили пять самолетов, в том числе иностранных, в аэропорту Алматы.

"Это подрыв целостности государства, а главное — нападение на наших граждан, которые просят у меня... срочно помочь. Алматы подверглись нападениям, разрушениям, вандализму, жители Алматы стали жертвами нападений террористов, бандитов. Поэтому наша обязанность... принять все возможные действия по защите нашего государства", — сказал Токаев.

Российские информационные агентства цитируют главу российского космического агентства "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, заявившего об усилении безопасности вокруг ключевых объектов на космодроме Байконур в Казахстане, который Россия использует для космических запусков.

Кремль заявил, что ожидает от Казахстана, близкого союзника, скорейшего решения внутренних проблем, предостерегая другие страны от вмешательства. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что обвинения России в том, что Соединенные Штаты спровоцировали беспорядки, были ложными.

Как сообщали ранее "Комментарии", бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отстранили от руководящей должности.

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