Предупреждение о глобальных проблемах: рекордно длинная молния вызвала беспокойство экспертов

В июне 2020 года ученые наблюдали единичную вспышку молнии продолжительностью 17,1 секунды, что стало самой продолжительной вспышкой молнии, когда-либо зарегистрированной. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), очень длительный удар произошел над Уругваем и северной частью Аргентины. Этот инцидент был одним из двух рекордных ударов молнии, подтвержденных ВМО в понедельник, 31 января. Об этом сообщает Express.

Рекордный удар молнии на 500 миль - Express

29 апреля 2020 года на юге США произошла еще одна рекордная вспышка молнии, которая прошла около 477 миль. Это расстояние равно расстоянию между Лондоном и немецким городом Гамбургом и простирается на три штата США.

Рендалл Сервени, эксперт по экстремальным погодным и климатическим условиям для ВМО, сказал в своем заявлении: "Это чрезвычайные записи единичных вспышек молнии. Вероятно, еще большие крайности все еще существуют, и мы сможем наблюдать их по мере совершенствования технологии обнаружения молний".

Генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас, сказал, что молния является большой опасностью, которая уносит много жизней каждый год.

"Результаты подчеркивают важные проблемы безопасности общественных молний для электрифицированных облаков, где вспышки могут перемещаться на очень большие расстояния", — отметил Таалас.

Известный специалист по молниям и член комитета Рон Холл отметил, что "эти очень большие и длительные молнии не были единичными, а иногда происходили во время активных гроз".

Ученые связывают глобальное потепление с увеличением количества ударов молний.

В статье, опубликованной в Geophysical Research Letters, ученые обнаружили, что количество молний, зафиксированных в течение летних месяцев с 2010 по 2020 год, резко возросло с примерно с 18 000 молний в начале десятилетия до более чем 150 000 к 2020 году.

Это подтвердило исследование исследователей в 2014 году, которые сказали, что повышение температуры на 1 градус Цельсия увеличит частоту ударов молнии на 12 процентов.

Ведущий автор отчета Дэвид Ромпс объяснил: "Чтобы сделать молнию, нужно создать электрическое поле, создаваемое облаком с помощью воды. Чем больше воды обрабатывает облако, тем больше молний мы должны ожидать" .

И чем больше энергии доступно для облака, тем быстрее она поднимается и дольше может удерживать капли воды и частицы льда во взвешенном состоянии, поэтому опять же мы должны видеть больше молний.

Ученые также предупреждают об увеличении стихийных бедствий в 2022 году, поскольку изменение климата воплощает в жизнь самые плохие сценарии ученых.

Кай Корнхубер, климатолог из Колумбийского университета, сказал Axios, что ученые пытались и не смогли предсказать серьезность катастроф из-за изменения климата.

Как сообщали ранее "Комментарии", самая длинная за всю историю молния попала в книгу рекордов.

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