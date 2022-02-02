Предупреждение о глобальных проблемах: рекордно длинная молния вызвала беспокойство экспертов

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Карина Ожерельева
В июне 2020 года ученые наблюдали единичную вспышку молнии продолжительностью 17,1 секунды, что стало самой продолжительной вспышкой молнии, когда-либо зарегистрированной. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), очень длительный удар произошел над Уругваем и северной частью Аргентины. Этот инцидент был одним из двух рекордных ударов молнии, подтвержденных ВМО в понедельник, 31 января. Об этом сообщает Express.
Рекордный удар молнии на 500 миль - Express
29 апреля 2020 года на юге США произошла еще одна рекордная вспышка молнии, которая прошла около 477 миль. Это расстояние равно расстоянию между Лондоном и немецким городом Гамбургом и простирается на три штата США.
Генеральный секретарь ВМО, профессор Петтери Таалас, сказал, что молния является большой опасностью, которая уносит много жизней каждый год.
Известный специалист по молниям и член комитета Рон Холл отметил, что "эти очень большие и длительные молнии не были единичными, а иногда происходили во время активных гроз".
Ученые связывают глобальное потепление с увеличением количества ударов молний.
В статье, опубликованной в Geophysical Research Letters, ученые обнаружили, что количество молний, зафиксированных в течение летних месяцев с 2010 по 2020 год, резко возросло с примерно с 18 000 молний в начале десятилетия до более чем 150 000 к 2020 году.
Это подтвердило исследование исследователей в 2014 году, которые сказали, что повышение температуры на 1 градус Цельсия увеличит частоту ударов молнии на 12 процентов.
И чем больше энергии доступно для облака, тем быстрее она поднимается и дольше может удерживать капли воды и частицы льда во взвешенном состоянии, поэтому опять же мы должны видеть больше молний.
Ученые также предупреждают об увеличении стихийных бедствий в 2022 году, поскольку изменение климата воплощает в жизнь самые плохие сценарии ученых.
Кай Корнхубер, климатолог из Колумбийского университета, сказал Axios, что ученые пытались и не смогли предсказать серьезность катастроф из-за изменения климата.
Как сообщали ранее "Комментарии", самая длинная за всю историю молния попала в книгу рекордов.
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