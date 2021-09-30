Праздновали мальчишник: в Карпатах перекинулось авто с туристами

На Львовщине перевернулось авто с туристами. Травмы различной тяжести получили 5 пассажиров, том числе, и жених у которого за несколько дней должна была быть свадьба. Это происшествие имело место в населенном пункте Волосянка в районе курортного города Славское. Об этом сообщает ТСН.

В Карпатах перекинулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

По информации полиции, водитель УАЗика был пьяным за рулем. В салоне было 7 туристов. Когда они хотели выехать на карпатскую вершину, то авто перевернулось.

В местный медицинское учреждение привезли беспечного водителя и 2 его туристов из Львова. Еще один пострадавший — местный житель. Все получили травмы в виде переломов.

Оказывается, так приезжие себе развлекались в Карпатах, устроили перед свадебными торжествами вечеринку для парней. А потом еще решили подняться на одну из местных вершин. Чтобы было быстрее, львовяне сняли водителя с вездеходом. А приключение, которое чуть не стоило ребятам жизни, произошла на высоте почти 1200 метров. Просто они не увидели, что водитель, которому они доверили свою безопасность, был тоже "под градусом".

Жених, видно, родился в рубашке, ведь ему больше повезло среди всех остальных. Он имеет лишь несколько синяков, поэтому переносить свадебные торжества не нужно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мужчина, который спасал туристов в Карпатах, рассказал новые подробности смертельного взрыва . Как известно, на карпатских вершинах, где путешествовали наши земляки, произошла трагедия в то время, когда должно было вспыхнуть костер. Погибли наши соотечественники, есть пострадавшие. Как их спасали, как попали туда спасатели, ведь в горах нет ни дорог, ни связи. И новые версии возникают, хоть как-то объясняют, то, чем можно было предотвратить.

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