logo
Русский Українська

BTC/USD

43588.98

ETH/USD

2987.98

LTC/USD

151.86

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Праздновали мальчишник: в Карпатах перекинулось авто с туристами
commentss НОВОСТИ Все новости

Праздновали мальчишник: в Карпатах перекинулось авто с туристами

Свадьбу откладывать из-за произошедшего не будут

30 сентября 2021, 23:24
Автор:

Лиля Воробьева

На Львовщине перевернулось авто с туристами. Травмы различной тяжести получили 5 пассажиров, том числе, и жених у которого за несколько дней должна была быть свадьба. Это происшествие имело место в населенном пункте Волосянка в районе курортного города Славское. Об этом сообщает ТСН.

Праздновали мальчишник: в Карпатах перекинулось авто с туристами

В Карпатах перекинулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

По информации полиции, водитель УАЗика был пьяным за рулем. В салоне было 7 туристов. Когда они хотели выехать на карпатскую вершину, то авто перевернулось.

В местный медицинское учреждение привезли беспечного водителя и 2 его туристов из Львова. Еще один пострадавший — местный житель. Все получили травмы в виде переломов.

Оказывается, так приезжие себе развлекались в Карпатах, устроили перед свадебными торжествами вечеринку для парней. А потом еще решили подняться на одну из местных вершин. Чтобы было быстрее, львовяне сняли водителя с вездеходом. А приключение, которое чуть не стоило ребятам жизни, произошла на высоте почти 1200 метров. Просто они не увидели, что водитель, которому они доверили свою безопасность, был тоже "под градусом".

Жених, видно, родился в рубашке, ведь ему больше повезло среди всех остальных. Он имеет лишь несколько синяков, поэтому переносить свадебные торжества  не нужно.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мужчина, который спасал туристов в Карпатах, рассказал новые подробности смертельного взрыва . Как известно, на карпатских вершинах, где путешествовали наши земляки, произошла трагедия в то время, когда должно было вспыхнуть костер. Погибли наши соотечественники, есть пострадавшие. Как их спасали, как попали туда спасатели, ведь в горах нет ни дорог, ни связи. И новые версии возникают, хоть как-то объясняют, то, чем можно было предотвратить.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/prazdnovali-malchishnik-i-ne-zametili-chto-voditel-pyan-podrobnosti-avarii-turisticheskogo-avto-v-karpatah-1878274.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ