Позорная "защита" энергетики: открытые распределительные устройства защищены только песком

Россия готовит удары по украинским АЭС. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский. Эксперты добавляют, что под угрозой именно открытые распределительные устройства. Соучредительница ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная рассказала, что происходит с защитой этого оборудования, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".



Энергетика. Фото из открытых источников

По ее словам, всем экспертам было понятно без информации от разведок, что следующую, и именно перед зимой, оккупанты будут обстреливать атомную энергетику. Ольга Кошарная отметила, что оккупанты будут бить не по ядерным энергоблокам или реакторным отделениям, а именно по открытым распределительным устройствам.

“К сожалению, даже “Энергоатом” вместо того, чтобы строить вторую защиту, второй уровень бетонных сооружений на открытых распределительных устройствах, являющихся собственностью “Энергоатома”, занимались подготовительными работами на ХАЭС. Планировали строить, по словам министра энергетики, в начале года 4 энергоблока на ХАЭС. Тратили средства на реконструкцию кранов — за 215 миллионов гривен, закупки и прочее”, — рассказала Ольга Кошарная.

Она отметила, что на ХАЭС сейчас строится бетонный завод, а открытые распределительные устройства защищены только габионами с песком. Их установили в прошлом и позапрошлом годах, и они уже частично разрушены. "И понятно, что они не успеют построить бетонные сооружения, как построило "Укрэнерго" на 60 своих объектах", — отметила эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что реально избежать отключений электроэнергии зимой в Украине.

