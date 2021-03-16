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Пожары в домах для престарелых: как власть контролирует ситуацию

Сфера ухода за пожилыми людьми нуждается в коренной реформе

сегодня, 16:54
Автор:

Елизавета Черных

Накануне в Киеве произошел очередной пожар в доме престарелых. На этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Тем не менее в памяти еще свежо воспоминание о январской трагедии в Харькове, во время которой погибли 15 человек. 

Пожары в домах для престарелых: как власть контролирует ситуацию

Пожар в доме престарелых - фото из открытых источников

Народный депутат Украины IX созыва Муса Магомедов уверяет, что после трагедии в Харькове ситуацию взяли на свой личный контроль президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Была сформирована специальная правительственная комиссия, которая должна была провести проверку всех домов престарелых и отчитаться о своей работе до 19 февраля. Однако, по словам народного избранника, отчета не было предоставлено: 

"К сожалению, правительство не посчитало нужным выполнить свое обещание – отчета мы так и не увидели. Как, впрочем, и законопроектов, а также проектов нормативных актов, которые должны были залатать дыры в законодательстве, касающемся работы частных домов престарелых... Недавно в тестовом режиме заработал Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Но вы не найдете в нем коммерческих учреждений по уходу за пожилыми людьми. Очевидно, что власть пока занимается этой сферой лишь на уровне пиара: заявления есть, но результатов нет, — говорит Муса Магомедов. 

Народный депутат уверен, что сфера ухода за пожилыми людьми нуждается в коренной реформе. И здесь мало будет усилий только президента или правительства. Нужен комплексный государственный подход с активным участием органов местного самоуправления. Ведь проблемы придется решать на всех уровнях власти.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, кто виноват в пожаре в инфекционной больнице в Запорожье. 



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Источник: https://comments.ua/
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