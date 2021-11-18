Пожар в Хмельницкой области, где погибли 4 ребенка: спасатели показали фото дома после трагедии (ФОТО)

В населенном пункте Медисовка Хмельницкой области в сельской усадьбе произошел пожар. Беда закончилась очередной трагедией, в огне погибли четверо маленьких детей, младшему из которых даже не было года. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГСЧС Хмельницкой области.

В огне погибли четверо детей (фото пресс-центр ГСЧС Хмельницкой области)

Сейчас жилая постройка после вчерашнего пожара непригодна для проживания. Стены в черной копоти, нет окон, повреждена крыша.

Местные спасатели, когда выезжали на место трагедии, выставили фотографии этой усадьбы, где совсем недавно жили малыши. На них видны закопченные стены, оборванные обои, кругом в беспорядке разбросаны вещи, которые уже никому не понадобятся.

Крестьяне, сбежавшиеся тушить огонь, не успели спасти маленьких хозяев дома. Поэтому хмельницкие спасатели еще раз напоминают соотечественникам в этот осенне-зимний период тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Хмельницкой области мужчина сбежал из колонии и изнасиловал малолетнюю . Как стало известно, инцидент произошел в одном из населённых пунктов Хмельницкой области. Сообщается, что 45-летний мужчина, осужденный за кражи, скрылся из исправительного учреждения. Велосипедом он заехал в деревню, где встретил 12-летнюю девочку. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попросил малолетнюю показать ему дорогу. Девочка согласилась. Когда они шли по полю, злоумышленник приставил нож к горлу своей жертвы, а затем надругался. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать правонарушителя. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и вынес наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет и шесть месяцев.

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