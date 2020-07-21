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Главная Новости Общество происшествия Появилось видео, как террорист Максим Плохой с оружием заходит в автобус перед его захватом
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Появилось видео, как террорист Максим Плохой с оружием заходит в автобус перед его захватом

Максим Плохой с сумками, в которых оружие и взрывчатка, дождался, пока маршрутка наполнится людьми, и зашел в салон последним

сегодня, 16:38
Автор:

Елена Волкова
Появилось видео, как террорист Максим Плохой с оружием заходит в автобус перед его захватом

В Сети появилась запись видеокамеры, на которой видно, как террорист заходит в автобус, который направляется в Луцк. Максим Плохой с сумками, в которых оружие и взрывчатка, дождался, пока маршрутка наполнится людьми, и зашел в салон последним.

Ранее мы сообщали, что луцкий террорист мог обстрелять штаб Арсена Авакова

Также напомним: стало известно что еще мог заминировать террорист Максим Плохой, который сейчас держит в заложниках 20 человек в центре Луцка. В полиции говорят о том, что на автостанции возле Варшавского рынка обнаружили подозрительный предмет, который может оказаться взрывчаткой. На месте сейчас работают взрывотехники и отправилась следственно-оперативная группа. По словам пресс-секретаря Волынской полиции, на автостанции нашли часть системного блока, который сейчас осматривают. В городе - массовая эвакуация.


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