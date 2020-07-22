Появились результаты допроса Максима Плохого

В среду, 22 июля, прошел первый допрос Максима Плохого, который днем ранее захватил в Луцке автобус с заложниками. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника Службы безопасности Украины в Волынской области Павла Данюка.

"На данный момент проходят следственные действия. Нужно установить возможные связи террориста в других городах Украины, узнать, где он покупал оружие. Уже несколько человек задержаны, по ним проверяется информация о соучастии в преступлении. Пока же Максим Плохой пребывает в луцком следственном изоляторе", - сообщил Данюк.

Также начальник СБУ в регионе объяснил, с чем была связана задержка во время задержания террориста.

"Он получал указания: поднять руки, опустить руки, повернуться. Силовики в это время сканировали местность рядом, чтобы уменьшить возможную опасность для заложников. И уже затем к нему подошли работники СБУ и полиции", - подытожил Данюк.

Как ранее сообщали "Комментарии", СБУ возбудила четыре уголовных производства против Максима Плохого.

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