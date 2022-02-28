Повреждены высоковольтные линии: Мариуполь остался без света

В Донецкой области без света остался Мариуполь. Об этом активно сообщают пользователи в социальных сетях.

Люди пишут, что в городе нет света (фото из открытых источников)

В частности, Наталья Овдиенко в Facebook написала, что повреждены высоковольтные линии.

"Мариуполь обесточили. Животные перебили высоковольтные линии", — написала она.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ГСЧС сообщили о последствиях вражеского ракетного удара в городах Киевской области. В Киевском регионе после российских ракетных обстрелов, которые произошли в понедельник, 28 февраля, повреждены жилые многоэтажки в городах Васильков, Белая Церковь и населенном пункте Калиновка. По обнародованной ведомством информации, в Белой Церкви сейчас работает несколько единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а в населенных пунктах Калиновка и Васильков спасатели не могут пока помочь пострадавшим из-за обстрелов. После 19.00 вечера в этих городах ракетными ударами были разрушены пятиэтажные здания одного из городских общежитий и городских жилых зданий.

28 февраля вражеский самолет возле Одессы выпустил две ракеты. О вражеской атаке рассказал спикер Общественного штаба национального сопротивления Сергей Братчук.

Сергей Братчук рассказал, что кафиры начали атаковать регион сегодня прямо среди бела дня. Он заявил, что взрывы произошли в районе Куяльника. Вражеский самолет совершил запуск двух ракет в лиман. Он также выразил надежду, что наши силы противовоздушной обороны своей ракетой приземлят его навсегда. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате вражеской воздушной атаки.

Также "Комментарии" информировали о том, что возле

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