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Повреждены десятки зданий: в Польше произошел масштабный пожар в селе (ВИДЕО)

В польском селе Нова Бяла произошел масштабный пожар, который повредил десятки зданий и жилых домов

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий
















В деревне Нова Бяла (Nowa Biała), расположенной на юге Польше в Малопольском воеводстве, произошел крупный пожар, в результате которого пострадало 9 человек и несколько десятков зданий.

Повреждены десятки зданий: в Польше произошел масштабный пожар в селе (ВИДЕО)

пожар в Польше (twitter.com/lalaposz23)

Польское радио RMF 24 сообщает, что пожар повредил 44 здания, огонь быстро распространялся, потому что они были деревянными. Без крыши над головой остались более сотни человек, их временно приютили родственники и друзья. Большинство пострадавших жителей отравились дымом и получили незначительные ожоги, но их жизнью и здоровью ничего не угрожает. В тяжелом состоянии эвакуировали авиацией только одного жителя Новой Бялы — он упал с крыши и повредил позвоночник. 

Польский премьер Матеуш Моравецкий отреагировал на чрезвычайную ситуацию и отметил, что такого пожара здесь не было 30 лет. Он заявил, что в ближайшее время будут оценены потери от пожара, и власти позаботятся о пострадавших.

 

На месте происшествия работают около 400 спасателей и к ним на помощь привлекли военных. Что стало причиной пожара — не сообщается.

Напомним, что на востоке Чехии в городе Богумин случился крупнейший пожар в многоэтажном доме. По предварительным данным, умерли 11 человек. Председатель полиции Томаш Кужель заявил, что правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в поджоге здания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в иранском городе Кум произошел крупный пожар и взрывы на химическом заводе. На месте происшествия работали около 150 пожарных и 20 автомобилей. По данным местных СМИ, пострадало по меньшей мере шесть человек, двое из которых — спасатели.


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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowa-biala-liczy-straty-po-pozarze-prokuratura-wszczela-sled,nId,5308528#crp_state=1
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