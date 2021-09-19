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Главная Новости Общество происшествия Пострадавшая в Карпатах туристка очнулась: новые подробности
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Пострадавшая в Карпатах туристка очнулась: новые подробности

Женщина получила серьезные ранения

сегодня, 16:40
Автор:

Лиля Воробьева

Туристка, которая получила наибольшее тяжелых повреждений при взрыве на карпатской горной долине, пришла в сознание в медицинском учреждении. Молодая женщина имеет тяжелые ранения, но вопреки трагедии, радуется жизни. Уже улыбнулась всем родным. Об этом сообщает Орест Малыш в социальных сетях. Как он информирует, в жены сохранился один глаз, с рукой хуже, ее нужно было складывать.

Пострадавшая в Карпатах туристка очнулась: новые подробности

Туристы пострадали при взрыве в Карпатах (фото из открытых источников)

Орест Малыш рассказывает, что жене уже лучше и она может поворачиваться. Функционирует рука, которую складывали. Видит она и на глаз, что не пострадал во время взрыва. Она уже узнает родных, мужу даже улыбнулась.

Также он обеспокоен, что не все анализы хорошие и медики волнуются состоянием своей пациентки. Ведь травмы, которые она получила в этой трагедии могут обернуться по-разному.

Три другие туристки, что тоже получили ранения в долине у старого кострища, также пришли в себя. Орест проведал и их и сообщил, что Лида его узнала. Лучше себя чувствуют Наденька и Юля. Травмы от взрыва еще долго будут заживать, но они терпят боль и не жалуются.

Напоминаем, что "Комментарии" сообщали о том, что мужчина, который спасал туристов в Карпатах, рассказал новые подробности смертельного взрыва. Как известно, на карпатских вершинах, где путешествовали наши земляки, произошла трагедия в то время, когда там должен был вспыхнуть костер. Погибли наши соотечественники, есть пострадавшие. Как их спасали, как попали туда спасатели, ведь в горах нет ни дорог, ни связи. И новые версии возникают,  что хоть как-то объясняют, то, что можно было предотвратить. Местный житель, господин Андрей одним из первых приехал к людям, терпящим бедствие. Он сказал, что путешественники хотели подняться на вершину Кукул.



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Источник: https://www.facebook.com/malysh.orest/posts/1665020263686440
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