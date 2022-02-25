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После упорных боев: российские войска прорвали оборону Херсона

Украинские военнослужащие, к сожалению, потеряли контроль над переправой города Херсон и военные РФ преодолели оборону города

сегодня, 18:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Российская Федерация продолжает наступать на украинские территории, сегодня, 25 февраля, после упорных боев, оккупанты прорвали оборону Херсона. Об этом сообщается на официальной странице Херсонской ОГА в Facebook.

После упорных боев: российские войска прорвали оборону Херсона

Войска России прорвали оборону Херсона (фото из открытых источников)

Глава ОГА Геннадий Лагута заявил, что ВСУ держали оборону на подступах Херсона, но российские войска с большими потерями, все же прорвались и получили контроль над переправой к городу.

Местных жителей просят не паниковать!

Руководство области делает все возможное для поддержания правопорядка и сохранения человеческих жизней. Ситуация остается напряженной, но власть обещает делать все, чтобы ее урегулировать.

Напомним, что в пригородах города Чернигов идут активные боевые действия, вместе с тем, часть вражеских колонн обошла областной центр и двинулась в направлении столицы и города Нежина. Мэр Чернигова отметил, что обороняющие город черниговские подразделения ВСУ дают достойный ответ агрессору. Уже уничтожены десятки единиц вражеской бронетехники.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российские войска продолжают нести потери в личном составе и технике. За два дня ВСУ уничтожили 80 вражеских танков, 516 бронемашин, 7 вертолетов, 10 самолет и 2800 человек личного состава.

Читайте также, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Бухарестской девятки"помочь Украине прекратить войну, которую начала Российская Федерация, вынудив Владимира Путина к переговорам. В своем обращении глава нашего государства отметил, что украинцы защищают свою землю, но очень сильно нуждаются в международной поддержке.


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