Возле Чернигова продолжаются тяжелые бои: бронетехника врага идет на Киев и Нежин

В пригородах города Чернигов идут активные боевые действия, вместе с тем, часть вражеских колонн обошла областной центр и двинулась в направлении столицы и города Нежина. Об этом сообщает Черниговский городской голова Владислав Атрошенко, разместив свой видеоролик.

Владислав Атрошенко (фото из открытых источников)

По его словам, на подступах к городу, по ельскому направлению и направлению от города Гомеля ситуация сложилась очень сложная. Ссылаясь на информацию от руководителей местных объединенных территориальных общин, большое количество бронетехники и личный состав российских армейских группировок, очевидно, направляется по направлению к Нежину и Киеву, обходя Чернигов.

Мэр Чернигова отметил, что обороняющие город черниговские подразделения ВСУ дают достойный ответ агрессору. Уже уничтожены десятки единиц вражеской бронетехники.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что оккупанты терпят рекордные потери. На официальной странице Сухопутных Войск ВСУ сообщают об их потерях. Согласно официальной информации, количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи. По информации Сухопутных Войск ВСУ, такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала. Также в СВ ВСУ отметили, что российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины устойчиво удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта. Украинские бойцы не уступили ни шагу и уверенно защищают свою землю.

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