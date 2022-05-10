После обстрела Сумщины в лесу начался масштабный пожар (ФОТО)

оккупанты России снова обстреляли Сумскую область. После обстрела из систем залпового огня по Белопольской громаде, произошел масштабный пожар. О последствиях пожара сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что кафиры 30 раз обстреляли Белопольскую общину.



"Враг около 30 раз ударил из систем залпового огня по Белопольской общине, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Потерь среди людей и повреждений инфраструктуры нет, но в результате обстрелов занялась сухая растительность. Пожар погасили, а его масштабы – смотрите на эксклюзивных кадрах",- говорится в сообщении центра.



