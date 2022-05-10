После обстрела Сумщины в лесу начался масштабный пожар (ФОТО)

оккупанты России снова обстреляли Сумскую область. После обстрела из систем залпового огня по Белопольской громаде, произошел масштабный пожар. О последствиях пожара сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что кафиры 30 раз обстреляли Белопольскую общину.
"Враг около 30 раз ударил из систем залпового огня по Белопольской общине, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Потерь среди людей и повреждений инфраструктуры нет, но в результате обстрелов занялась сухая растительность. Пожар погасили, а его масштабы – смотрите на эксклюзивных кадрах",- говорится в сообщении центра.
Напомним, что "Комментарии" информировали о лесных пожарах в Херсонской области : кафиры запрещают местным тушить, а огонь подошел к поселкам. В Херсонской области горят почти две тысячи гектаров леса, огонь подошел к поселкам Геройское и Ивановка, а кафиры запрещают местным бороться с огнем. По словам политика, в Херсонской области уже неделю горят леса, но кафиры не собираются тушить огонь и другим запрещают это делать. По российской глупости, природа Украины ежедневно терпит колоссальные убытки, на восстановление эко-системы региона уходят годы, огонь охватил почти две тысячи гектаров леса. В настоящее время в опасности находятся тысячи человек. Оперативный штаб по фиксации экопреступлений при Государственной экологической инспекции Украины фиксирует каждый пожар в регионе как частный случай преступных действий и преступного бездействия российского оккупанта.
оккупанты обстреляли Белопольскую общину (фото из открытых источников)