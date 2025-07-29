После нападения кобры двухлетний мальчик в Индии стал героем: что он сделал

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Slava Kot
В селе Банкатва индийского штата Бихар произошла невероятная история, шокировавшая местных жителей и медиков. Двухлетний мальчик выжил после нападения смертельно ядовитой кобры и сумел ее убить. Реакция ребенка была настолько неожиданной, что его уже сравнивают с мифами древней Индии.
Двухлетний парень укусил кобру в Индии. Фото: Daily Mail
Двухлетний Говинда Кумар играл возле своего дома, когда наткнулся на ядовитую змею. По словам очевидцев, мальчик бросил в 60-сантиметровую кобру кусок кирпича. Это спровоцировало рептилию, которая обвилась вокруг руки ребенка и приготовилась к укусу. Однако вместо крика или бегства малыш инстинктивно укусил змею за голову. Укус оказался настолько сильным, что змея скончалась на месте.
После инцидента мальчик потерял сознание, что вызвало панику среди родных. Ребенка немедленно доставили в местную клинику. Медики зафиксировали незначительное количество токсина в крови ребенка, однако, по словам врача Саурабха Кумара, ранняя помощь спасла жизнь Говинде. Пока мальчик находится под присмотром и чувствует себя хорошо.
В деревне мальчика уже называют героем и сравнивают с божественным Кришной, который, согласно индуистской мифологии, победил ядовитого змея Калия.
По данным ВОЗ в Индии ежегодно умирает около 58 000 человек из-за укусов змей, большинство в сельской местности. Индийская кобра (Naja naja), напавшая на Говинду, входит в так называемую "большую четверку" самых опасных змей субконтинента.
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