После нападения кобры двухлетний мальчик в Индии стал героем: что он сделал

В селе Банкатва индийского штата Бихар произошла невероятная история, шокировавшая местных жителей и медиков. Двухлетний мальчик выжил после нападения смертельно ядовитой кобры и сумел ее убить. Реакция ребенка была настолько неожиданной, что его уже сравнивают с мифами древней Индии.

Двухлетний парень укусил кобру в Индии. Фото: Daily Mail

Двухлетний Говинда Кумар играл возле своего дома, когда наткнулся на ядовитую змею. По словам очевидцев, мальчик бросил в 60-сантиметровую кобру кусок кирпича. Это спровоцировало рептилию, которая обвилась вокруг руки ребенка и приготовилась к укусу. Однако вместо крика или бегства малыш инстинктивно укусил змею за голову. Укус оказался настолько сильным, что змея скончалась на месте.

"Когда мы увидели змею в руках ребенка, мы бросились к нему. Но на тот момент он уже укусил ее", – рассказала бабушка мальчика Матешвари Дэви.

После инцидента мальчик потерял сознание, что вызвало панику среди родных. Ребенка немедленно доставили в местную клинику. Медики зафиксировали незначительное количество токсина в крови ребенка, однако, по словам врача Саурабха Кумара, ранняя помощь спасла жизнь Говинде. Пока мальчик находится под присмотром и чувствует себя хорошо.

В деревне мальчика уже называют героем и сравнивают с божественным Кришной, который, согласно индуистской мифологии, победил ядовитого змея Калия.

"Это как чудо. Этот мальчик действительно особенный", — говорят местные жители.

По данным ВОЗ в Индии ежегодно умирает около 58 000 человек из-за укусов змей, большинство в сельской местности. Индийская кобра (Naja naja), напавшая на Говинду, входит в так называемую "большую четверку" самых опасных змей субконтинента.

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