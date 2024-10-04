logo

BTC/USD

61913.49

ETH/USD

2431.18

LTC/USD

64.87

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Популярен ли среди украинских подростков смертельный тренд: в полиции обратились к родителям
commentss НОВОСТИ Все новости

Популярен ли среди украинских подростков смертельный тренд: в полиции обратились к родителям

В Нацполиции предоставили рекомендации родителям подростков

сегодня, 18:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Опасный тренд, который может привести к смерти, известный как "хроминг" или "хаффинг", среди детей и подростков в Украине не распространяется. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Популярен ли среди украинских подростков смертельный тренд: в полиции обратились к родителям

Иллюстративное фото

"Заметим, что в сообщениях, недавно распространенных в украинских медиа, вся изложенная информация опирается на мнение иностранных исследователей, взятая из источника иностранного медиа, и описывает такую проблематику подростков за рубежом. В Украине подразделениями Национальной полиции случаев "хроминга" не зафиксированы, и в украинском сегменте интернета рост популярности этого челленджа не зафиксирован", — говорится в сообщении полиции.

Однако сотрудники ювенальной превенции, киберполиции и подразделений противодействия наркопреступности Нацполиции предоставили рекомендации и правила безопасности родителям подростков:

  • общайтесь с детьми и будьте для них друзьями. Предупредите их о рисках подобных опасных трендов и их последствиях. Объясните реальную опасность для здоровья и жизни от таких действий,

  • интересуйтесь контентом, который просматривают дети, их активностью в соцсетях,

  • будьте на связи, будьте доступны для обращений и переживаний ребенка. Поощряйте ребенка делиться своими мыслями и вопросами,

  • проверяйте источники информации. Не доверяйте всему, что вы видите в интернете. Научите детей критично относиться к распространяемой информации. Всегда проверяйте факты из надежных источников, прежде чем распространять их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что челлендж, который называют также "хромирование" и "хроминг", предполагает вдыхание токсичных паров бытовых средств: лака для ногтей, маркеров, аэрозолей и других бытовых веществ. Это вызывает серьезные последствия для здоровья, включая поражение мозга, сердца, легких, почек и других органов, может привести к зависимости и даже смерти. Подробнее читайте здесь.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.npu.gov.ua/news/informatsiia-pro-nebezpechnyi-trend-khaffinh-sered-ditei-v-ukraini-ne-vidpovidaie-diisnosti-natspolitsiia
Теги:

Новости

Все новости