Популярен ли среди украинских подростков смертельный тренд: в полиции обратились к родителям

Опасный тренд, который может привести к смерти, известный как "хроминг" или "хаффинг", среди детей и подростков в Украине не распространяется. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.



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"Заметим, что в сообщениях, недавно распространенных в украинских медиа, вся изложенная информация опирается на мнение иностранных исследователей, взятая из источника иностранного медиа, и описывает такую проблематику подростков за рубежом. В Украине подразделениями Национальной полиции случаев "хроминга" не зафиксированы, и в украинском сегменте интернета рост популярности этого челленджа не зафиксирован", — говорится в сообщении полиции.

Однако сотрудники ювенальной превенции, киберполиции и подразделений противодействия наркопреступности Нацполиции предоставили рекомендации и правила безопасности родителям подростков:

общайтесь с детьми и будьте для них друзьями. Предупредите их о рисках подобных опасных трендов и их последствиях. Объясните реальную опасность для здоровья и жизни от таких действий,

интересуйтесь контентом, который просматривают дети, их активностью в соцсетях,

будьте на связи, будьте доступны для обращений и переживаний ребенка. Поощряйте ребенка делиться своими мыслями и вопросами,

проверяйте источники информации. Не доверяйте всему, что вы видите в интернете. Научите детей критично относиться к распространяемой информации. Всегда проверяйте факты из надежных источников, прежде чем распространять их.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что челлендж, который называют также "хромирование" и "хроминг", предполагает вдыхание токсичных паров бытовых средств: лака для ногтей, маркеров, аэрозолей и других бытовых веществ. Это вызывает серьезные последствия для здоровья, включая поражение мозга, сердца, легких, почек и других органов, может привести к зависимости и даже смерти. Подробнее читайте здесь.