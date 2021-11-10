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Получил почти 90% ожогов тела: в Ровенской области спасают парня, ударившегося током на крыше поезда

Пострадал также и друг подростка, пытавшейся его спасти

сегодня, 21:25
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Дубно Ровенской области врачи делают все возможное, чтобы спасти 12-летнего парня, который получил смертельное поражение электротоком. Он получил 90 процентов ожогов тела. Об этом сообщает ТСН.

Получил почти 90% ожогов тела: в Ровенской области спасают парня, ударившегося током на крыше поезда

Парень получил серьезные травмы (фото из открытых источников)

Трагедия произошла 9 ноября. Двое школьников из любопытства решили вылезти на грузовой железнодорожный вагон поезда на Дубенском вокзале. Именно здесь немалый электрический заряд поразил одного из юных хулиганов, потому что второй вовремя вернулся назад. Парень вспыхнул, как свеча и упал на землю. Шокированный сверстник начал тушить на нем одежду и вызвать Скорую.

На место бедствия прибыли врачи и спасатели. Они госпитализировали их в больницу.

По словам руководителя травматологического отделения Дубенского медицинского учреждения Руслана Синевича, один из пострадавших подростков поступил в тяжелом состоянии с ожогами почти 90 процентов тела, полученного от удара электровольтной дугой. У другого парня только ожоги кистей рук и лицо. Он как мог, спасал жизнь своего друга.

Сейчас врачи спасают жизнь ребенка и готовят переводить его в специализированный Ровенский ожоговый центр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку. Заявление о том, что он совершил сексуальное надругательство над несовершеннолетней девочкой, написала его гражданская жена. Подозреваемый был проинформирован о нарушении в отношении него подозрении по ч. 4 ст. 152 УК Украины. Это — изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет. Санкция этой статьи предусматривает длительный срок тюремного заключения – 10-15 лет лишения свободы.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/otrimav-mayzhe-90-opikiv-tila-u-dubni-ryatuyut-hlopcya-yakogo-vdarilo-strumom-na-dahu-vantazhnogo-potyaga-1906387.html
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