Полтавчанка устроила стрельбу из арбалета в школе: есть раненые (ФОТО)

В одной из школ города Полтавы местная жительница устроила стрельбу из арбалета, вследствие чего были ранены два учителя. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Полтавчанка устроила стрельбу из арбалета в школе - фото: Национальная полиция

Известно, что в понедельник, 6 сентября, к правоохранителям поступила информация о ранении двух педагогов местной школы №11.

По словам очевидцев происшествия, девушка зашла на территории образовательного учреждения и начала производить выстрелы из арбалета. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленницей оказалась местная жительница, 2002 года рождения.

Для выяснения деталей инцидента, на место прибыли правоохранители. Обстоятельства и причины неправомерного поведения фигурантки еще устанавливаются. Девушку допрашивает следователь.





Напомним, что в Полтавской области мужчина создавал порно с участием несовершеннолетних. Как стало известно, в Киберполицию поступило сообщение от Генерального секретариата Интерпола по борьбе с детской сексуальной эксплуатацией, касаемо изготовления на территории Украины противоправного контента с участием несовершеннолетнего. В ходе следственных действий стражи порядка установили личность подозреваемого в преступлении. Сообщается, что 27-летний житель Полтавской области на протяжении продолжительного времени насиловал малолетнего, а также совершал развратные действия по отношению к нему.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Афганистане во время беспорядочной стрельбы погибли люди. Талибы, праздновавшие "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер, вели беспорядочный огонь из огнестрельного оружия.









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