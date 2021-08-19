logo
Русский Українська

BTC/USD

46544.97

ETH/USD

3169.75

LTC/USD

174.31

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Полтавчанка нашла метрового удава в собственном доме (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Полтавчанка нашла метрового удава в собственном доме (ВИДЕО)

Пресмыкающимся оказался "аргентинский радужный удав"

19 августа 2021, 17:01
Автор:

Елизавета Черных








Жительница Полтавы обнаружила в уборной собственного дома метровую змею. Об этом в сюжете для телеканала IРТ сообщила спикер ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, пишет УНИАН. 

Полтавчанка нашла метрового удава в собственном доме (ВИДЕО)

Полтавчанка нашла метрового удава в собственном доме - фото из открытых источников

В Полтавском областном эколого-натуралистическом центре рассказали, что это "аргентинский радужный удав". В данное учреждение и было доставлено пресмыкающееся. 

Заведующая отделом биологии Людмила Брижак утверждает, что змею кто-то содержал у себя дома, поскольку в нашей местности такие удавы не обнаружены. Родиной пресмыкающихся является Аргентина или Центральная Америка 

"Водятся они в тропических лесах, в кустарниках, вблизи водоемов могут встречаться", – сообщила в сюжете Брижак. 

Ранее сообщалось, в Австралии самая ядовитая змея в мире укусила малолетнюю девочку. Мулга, или коричневый король, пробралась в кровать к спящему ребенку и укусила его. Девочке пришлось бороться за свою в жизнь в стенах реанимации, поскольку ее организм очень тяжело переносил интоксикацию. 

Читайте также, что одной из человеческих привычек в эпоху глобального интернета стала публикация забавных фотографий домашних и диких животных. В необычных позах, со смешными выражениями мордочек или попросту в неподходящих им местах — все это зачастую вызывает искреннюю улыбку, а порой даже приступ хохота. "Комментарии" решили поделиться с читателями подборкой интересных снимков зверьков со всего мира. 

Напомним, ранее "Комментарии" делились серией снимков, сделанных "за секунду до". Подробнее — в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/ecology/poltavchanka-znayshla-metrovogo-udava-u-vlasniy-vbiralni-video-11518750.html?_gl=1*1uuq44g*_ga*MTAyNzQzMTE1Ny4xNjIxNjA3ODA4*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyOTM3ODYyOC4yODUuMS4xNjI5Mzc5NjAwLjU5*_ga_DENC12J6P3*MTYyOTM3ODYyOC4zNzIuMS4xNjI5Mzc
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ