Полтавчанка нашла метрового удава в собственном доме (ВИДЕО)



















Жительница Полтавы обнаружила в уборной собственного дома метровую змею. Об этом в сюжете для телеканала IРТ сообщила спикер ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, пишет УНИАН.

Полтавчанка нашла метрового удава в собственном доме - фото из открытых источников

В Полтавском областном эколого-натуралистическом центре рассказали, что это "аргентинский радужный удав". В данное учреждение и было доставлено пресмыкающееся.

Заведующая отделом биологии Людмила Брижак утверждает, что змею кто-то содержал у себя дома, поскольку в нашей местности такие удавы не обнаружены. Родиной пресмыкающихся является Аргентина или Центральная Америка

"Водятся они в тропических лесах, в кустарниках, вблизи водоемов могут встречаться", – сообщила в сюжете Брижак.

Ранее сообщалось, в Австралии самая ядовитая змея в мире укусила малолетнюю девочку. Мулга, или коричневый король, пробралась в кровать к спящему ребенку и укусила его. Девочке пришлось бороться за свою в жизнь в стенах реанимации, поскольку ее организм очень тяжело переносил интоксикацию.

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