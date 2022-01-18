Поломанные деревья и сорванные крыши: в Украине ураган натворил беды

Ураган, прокатившийся по территории нашей страны, принес немалый ущерб и наделал бедствий. Сильный ветер разрушал кровли и ломал деревья. Кроме того, сотни населенных пунктов из-за поврежденных линий электропередач, остались без электрического освещения. Об этом информируют сотрудники пресс-службы ГСЧС страны.

Стихия в Украине (фото из открытых источников)

Так, в Ивано-Франковской области ураган сорвал кровлю одного из местных домов культуры площадью 30 кв. метров . Хорошо, что в это время люди не пострадали.

В городе Черновцы ветрюган нанес повреждения на кровле жилого здания площадью 60 кв. м и разрушил крышу на торгово-офисном помещении площадью 150 кв. Также ураган снял кровлю общеобразовательной школы в населенном пункте Валя Кузьмина на территории области. Теперь на Буковине распиливают и убирают поваленные деревья.

В городке Кицмань ураган разрушил часть кровли на местной больнице. В настоящее время рабочие проводят на этом объекте восстановительные работы.

Также украинские спасатели информируют, что по причине сильной непогоды 349 сел, поселков и городов в Украине не имеют теперь электрического освещения.

Так же, ураган сильно навредил в городе Одесса. Здесь из-за сильных порывов шквала упали 15 деревьев и светофор. Об этом сообщает пресс-служба Одесской мэрии. В сообщении отмечено, что на 11:00 на территории города упало 15 деревьев, из них 13 уже распилили и вывезли.

Порывов урагана не выдержал светофор на одной из улиц Одессы. Светофорный комплекс мэрия планирует за день-два восстановить. Из-за урагана и сильных порывов ветра представители городских властей просят горожан пока ограничить свои перемещения и поездки, не оставлять автомашины под деревьями и линиями электропередач.

Вместе с тем, электричества нет в 93 населенных пунктах Киевщины, 68 населенных пунктах Житомирщины, 57 населенных пунктах Тернопольщины, 42 населенных пунктах Черниговщины, 31 населенном пункте Львовщины, 29 населенных пунктах Хмельницкой области, 18 населенных пунктах Буковины, 6 населенных пунктах Закарпатья, 2 населенных пункта Волыни. Чтобы вернуть людям удобства, над восстановлением электроснабжения работают выездные бригады местных Облэнерго.

Только за эти сутки подразделениями ГСЧС уже распылены и убраны более 20 поваленных деревьев и проведено несколько буксировок автомобилей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области стихия натворила бедствия .

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