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Главная Новости Общество происшествия Полиция задержала мужчину, который устроил переполох в Харькове
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Полиция задержала мужчину, который устроил переполох в Харькове

Мужчина угрожал покончить с собой, но его планам помешали полицейские

сегодня, 01:47
Автор:

Татьяна Веремеева
Полиция задержала мужчину, который устроил переполох в Харькове

Богдана Лисойвана, который около часа назад устроил стрельбу в харьковском районе Салтовка, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха.Харьков".

На опубликованных в соцсетях видео мужчина угрожал покончить с собой, потом стрелял из пистолета, а позже достал нож и угрожал вскрыть вены. Но его планам помешали правоохранители.

Судя по профилю мужчины в Инстаграме, впервые он заявил о желании покончить с собой около 6 часов назад. В роликах он анонсировал звонок на телеканал 1+1. Кроме того, он признался, что мотив его поступка – любовь к девушке. Затем мужчина опубликовал видео, в которых заявил, что "живым его никто не возьмет". В руках Лисойвана был пистолет.

Судя по данным их открытых источников, Богдан Лисойван – основатель общественной организации "Спортивный клуб "Железный мускул".

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Харькове раздались несколько выстрелов. Спустя некоторое время в соцсетях стали появляться видео, на которых мужчина угрожает покончить жизнь самоубийством, а также стреляет в воздух. Судя по опубликованным видео, мужчина находится в инвалидном кресле. К месту происшествия уже приехала полиция. Правоохранители пытаются наладить контакт с мужчиной.


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