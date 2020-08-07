Полиция задержала мужчину, который устроил переполох в Харькове

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Татьяна Веремеева
Богдана Лисойвана, который около часа назад устроил стрельбу в харьковском
районе Салтовка, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает Telegram-канал "Труха.Харьков".
На опубликованных в соцсетях видео мужчина угрожал покончить с собой,
потом стрелял из пистолета, а позже достал нож и угрожал вскрыть вены. Но его
планам помешали правоохранители.
Судя по профилю мужчины в Инстаграме, впервые он заявил о желании покончить
с собой около 6 часов назад. В роликах он анонсировал звонок на телеканал 1+1.
Кроме того, он признался, что мотив его поступка – любовь к девушке. Затем
мужчина опубликовал видео, в которых заявил, что "живым его никто не возьмет".
В руках Лисойвана был пистолет.
Судя по данным их открытых источников, Богдан
Лисойван – основатель общественной организации "Спортивный клуб "Железный
мускул".
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Харькове раздались несколько выстрелов.
Спустя некоторое время в соцсетях стали
появляться видео, на которых мужчина угрожает покончить жизнь
самоубийством, а также стреляет в воздух. Судя по опубликованным видео, мужчина
находится в инвалидном кресле. К месту происшествия уже приехала полиция.
Правоохранители пытаются наладить контакт с мужчиной.
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