"Живым меня никто не возьмет": известна личность и мотив мужчины, устроившего переполох в Харькове (видео)

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Максим Иванов
Богдан Лисойван. Фото: Instagram
Мужчину, который в эти минуты грозится покончить с собой в Харькове, зовут Богдан Лисойван. Как удалось выяснить журналистам "Комментариев", свою акцию он готовил заранее.
Судя по профилю мужчины в Инстаграме, впервые он заявил о желании покончить с собой около 6 часов назад.
"Всем привет. Это я, Богдан. Я собираюсь сейчас покончить жизнь самоубийством... Я в здравом уме и полностью осознаю, что делаю, никого не виню... На меня может кто-то вызвать полицейских, может быть слежка. Если будет слежка - я сразу вскроюсь. Но меня менты не возьмут. Всем спасибо, всех я раньше любил, до свидания", - сказал в опубликованном видео Богдан.
В следующих роликах Лисойван анонсировал звонок на телеканал 1+1. Кроме того, он признался, что мотив его поступка - любовь к девушке.
Затем мужчина опубликовал видео, в которых заявил, что "живым его никто не возьмет". В руках Лисойвана - пистолет.
Отметим, что судя по данным их открытых источников, Богдан Лисойван - основатель общественной организации "Спортивный клуб "Железный мускул".
Как ранее сообщали "Комментарии", в Харькове раздались несколько выстрелов. Спустя некоторое время в соцсетях стали появляться видео, на которых мужчина угрожает покончить жизнь самоубийством, а также стреляет в воздух. Судя по опубликованным видео, мужчина находится в инвалидном кресле. К месту происшествия уже приехала полиция. Правоохранители пытаются наладить контакт с мужчиной.
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