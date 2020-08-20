Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать супермаркет в Киеве

Полиция Киева задержала мужчину, который угрожал взорвать супермаркет "Велмарт" в Святошинском районе столицы. Об этом сообщает телеграм-канал "Klymenko Time".

По данным источника, мужчина оказался гражданином Украины 1966 года рождения. Он пытался попасть в магазин без маски, будучи в состоянии алкогольного опьянения. После того, как охрана сделала ему замечание, тот начал угрожать, что подорвет магазин.

Как ранее сообщали "Комментарии", под Киевом сожгли автомобиль журналиста программы "Схемы" Бориса Мазура.

Со слов очевидцев, перед возгоранием автомобиля раздался хлопок. До приезда пожарных огонь пытались потушить соседи Бориса Мазура. Также сообщается, что передняя часть авто выгорела очень быстро.

На месте события также присутствовала следственно-оперативная группа. Правоохранители обратили внимание на материал, похожий на остатки зажигательной смеси, который находился на переднем левом колесе. Сотрудники полиции отправили этот материал на экспертизу. Также опросили соседей и оформили заявление. Теперь полиция в течение 24 часов должна определить квалификацию дела и внести его в Единый реестр досудебных расследований

По словам Седлецкой, около года назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные водителей программы: их паспорта, номера авто, адреса проживания, и угрожал редакции. Также она рассказала, что этот автомобиль хорошо знают в широком кругу фигурантов материалов программы "Схемы".





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