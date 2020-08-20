В Киеве мужчина угрожает взорвать супермаркет

В Святошинском районе Киева нетрезвый мужчина угрожает взорвать продуктовый супермаркет "Велмарт". Об этом сообщает фейсбук-страница "Киев Оперативный".

По данным источника, мужчина зашел в супермаркет с подозрительным черным пакетом, после чего начал кричать, что там у него находится бомба и он всех взорвет. О каких-то требованиях пока неизвестно.

Как ранее сообщали "Комментарии", под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы" Бориса Мазура.

Со слов очевидцев, перед возгоранием автомобиля раздался хлопок. До приезда пожарных огонь пытались потушить соседи Бориса Мазура. Также сообщается, что передняя часть авто выгорела очень быстро.

На месте события также присутствовала следственно-оперативная группа. Правоохранители обратили внимание на материал, похожий на остатки зажигательной смеси, который находился на переднем левом колесе. Сотрудники полиции отправили этот материал на экспертизу. Также опросили соседей и оформили заявление. Теперь полиция в течение 24 часов должна определить квалификацию дела и внести его в Единый реестр досудебных расследований

По словам Седлецкой, около года назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные водителей программы: их паспорта, номера авто, адреса проживания, и угрожал редакции. Также она рассказала, что этот автомобиль хорошо знают в широком кругу фигурантов материалов программы "Схемы".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!