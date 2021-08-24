logo
Русский Українська

BTC/USD

48020.03

ETH/USD

3175.45

LTC/USD

174.21

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Полиция установила мужчину, который облил зеленкой Порошенко: кто он (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Полиция установила мужчину, который облил зеленкой Порошенко: кто он (ВИДЕО)

Действия злоумышленника квалифицировали как хулиганство

сегодня, 20:23 comments1507
Автор:

Елизавета Черных

В пресс-службе столичной полиции рассказали о том, кто сегодня, 24 августа, облил пятого президента Украины Петра Порошенко зеленкой. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999-го года рождения. 

Полиция установила мужчину, который облил зеленкой Порошенко: кто он (ВИДЕО)

Полиция установила мужчину, который облил зеленкой Порошенко - фото их открытых источников

"Сегодня во время торжественных мероприятий в центре Киева неизвестный облил зеленкой экс-президента Украины. Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции", — говорится в сообщении правоохранителей. 

По данным полицейских, действия мужчины были квалифицированы как хулиганство. Ему может грозить до пяти лет ограничения свободы. 

Также в полиции Киева отметили, что сейчас со злоумышленником работают следователи. 

Кроме того, в Сети появилось видео задержания мужчины, который плеснул в Петра Порошенко зеленкой. Соответствующий видеоролик опубликовали в телеграм-канале Pavlosky News.

Напомним, что пятого президента Украины облили зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел сегодня, 24 августа, после Марша защитников, который состоялся в украинской столице. Инцидент случился неподалеку станции метро "Крещатик". Неизвестные плеснули в экс-президента зеленкой, когда он направлялся в сторону Кабинета министров. На видеоролике можно заметить, что зеленка попала в лицо и глаз политика. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что посещение народным депутатом от партии "Слуги народа" Александром Качурой сессии Конотопского горсовета закончилось тем, что между ним и мэром Конотопа Артемом Семенихиным возникла перепалка и толкотня. В итоге мэр Конотопа не сдержал эмоций и облил киевского гостя грязной водой.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/u-kijevi-pravooxoronczi-vstanovili-cholovika-yakij-obliv-zelenkoyu-p-yatogo-prezidenta-ukrajini/
Теги:
comments

Обсуждения

ККК

сегодня, 20:18

Кто он??? Да он герой!!! Еще бы пархатую зеленую скотину облил бы, чтобы морда соответствовала поганой фамилии!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ