Полиция установила мужчину, который облил зеленкой Порошенко: кто он (ВИДЕО)

BTC/USD
48020.03
ETH/USD
3175.45
LTC/USD
174.21
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.40
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
В пресс-службе столичной полиции рассказали о том, кто сегодня, 24 августа, облил пятого президента Украины Петра Порошенко зеленкой. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999-го года рождения.
Полиция установила мужчину, который облил зеленкой Порошенко - фото их открытых источников
По данным полицейских, действия мужчины были квалифицированы как хулиганство. Ему может грозить до пяти лет ограничения свободы.
Также в полиции Киева отметили, что сейчас со злоумышленником работают следователи.
Кроме того, в Сети появилось видео задержания мужчины, который плеснул в Петра Порошенко зеленкой. Соответствующий видеоролик опубликовали в телеграм-канале Pavlosky News.
Напомним, что пятого президента Украины облили зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел сегодня, 24 августа, после Марша защитников, который состоялся в украинской столице. Инцидент случился неподалеку станции метро "Крещатик". Неизвестные плеснули в экс-президента зеленкой, когда он направлялся в сторону Кабинета министров. На видеоролике можно заметить, что зеленка попала в лицо и глаз политика.
Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что посещение народным депутатом от партии "Слуги народа" Александром Качурой сессии Конотопского горсовета закончилось тем, что между ним и мэром Конотопа Артемом Семенихиным возникла перепалка и толкотня. В итоге мэр Конотопа не сдержал эмоций и облил киевского гостя грязной водой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
ККК
сегодня, 20:18
Кто он??? Да он герой!!! Еще бы пархатую зеленую скотину облил бы, чтобы морда соответствовала поганой фамилии!