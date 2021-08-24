Полиция установила мужчину, который облил зеленкой Порошенко: кто он (ВИДЕО)

В пресс-службе столичной полиции рассказали о том, кто сегодня, 24 августа, облил пятого президента Украины Петра Порошенко зеленкой. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999-го года рождения.

Полиция установила мужчину, который облил зеленкой Порошенко - фото их открытых источников

"Сегодня во время торжественных мероприятий в центре Киева неизвестный облил зеленкой экс-президента Украины. Правоохранители немедленно остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции", — говорится в сообщении правоохранителей.

По данным полицейских, действия мужчины были квалифицированы как хулиганство. Ему может грозить до пяти лет ограничения свободы.

Также в полиции Киева отметили, что сейчас со злоумышленником работают следователи.

Кроме того, в Сети появилось видео задержания мужчины, который плеснул в Петра Порошенко зеленкой. Соответствующий видеоролик опубликовали в телеграм-канале Pavlosky News.

Напомним, что пятого президента Украины облили зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел сегодня, 24 августа, после Марша защитников, который состоялся в украинской столице. Инцидент случился неподалеку станции метро "Крещатик". Неизвестные плеснули в экс-президента зеленкой, когда он направлялся в сторону Кабинета министров. На видеоролике можно заметить, что зеленка попала в лицо и глаз политика.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что посещение народным депутатом от партии "Слуги народа" Александром Качурой сессии Конотопского горсовета закончилось тем, что между ним и мэром Конотопа Артемом Семенихиным возникла перепалка и толкотня. В итоге мэр Конотопа не сдержал эмоций и облил киевского гостя грязной водой.









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