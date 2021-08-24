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Главная Новости Общество происшествия Порошенко облили зеленкой в центре Киева (ВИДЕО)
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Порошенко облили зеленкой в центре Киева (ВИДЕО)

Инцидент произошел после Марша защитников

сегодня, 17:51 comments1908
Автор:

Елизавета Черных

Пятого президента Украины облили зеленкой в центре Киева. Инцидент произошел сегодня, 24 августа, после Марша защитников, который состоялся в украинской столице. Об этом сообщает телеграм-канал "Киев Сейчас".

Порошенко облили зеленкой в центре Киева (ВИДЕО)

Петр Порошенко - фото из открытых источников

Отмечается, что инцидент случился неподалеку станции метро "Крещатик". Неизвестные плеснули в экс-президента зеленкой, когда он направлялся в сторону Кабинета министров. На видеоролике можно заметить, что зеленка попала в лицо и глаз политика. 

Сообщается, что Порошенко уже обратился в правоохранительные органы и уехал в сопровождении полицейских. Мужчину, который облил политика зеленкой, уже задержали. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что посещение народным депутатом от партии "Слуги народа" Александром Качурой сессии Конотопского горсовета закончилось тем, что между ним и мэром Конотопа Артемом Семенихиным возникла перепалка и толкотня. В итоге мэр Конотопа не сдержал эмоций и облил киевского гостя грязной водой.

Изначально Александр Качура, который в "Слуге народа" курирует Сумскую область, пожаловал на сессию горсовета, чтобы упрекнуть мэра в упадке города, а именно в том, что неудовлетворительно работает ряд градообразующих предприятий, а сам мэр не реагирует на обращение народных избранников от "Слуги народа", что представляют интересы своих избирателей.

Далее Качура поднял вопрос некачественной питьевой воды в Конотопе. В подтверждение своих слов он продемонстрировал бутылку с мутной водой, которую якобы набрал из крана в Конотопе. Семенихин закричал, что народный избранник не в себе и его нужно немного отрезвить. После этих слов он попытался облить нардепа водой, которую тот же и принес. Затем же началась перепалка.


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Обсуждения

Иван

сегодня, 18:31

прилетела обраточка упыренку! ))

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